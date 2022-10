Netflix soll Tom Holland für Zelda-Serie ins Boot holen

Tom Holland als Link: Würde das gutgehen? Bildquelle: Instagram / danlev)

Ein Zelda-Fan legt das gesamte Internet herein und lässt die Community glauben, dass Netflix an einer Serie zu The Legend of Zelda arbeitet. In der Hauptrolle: Tom Holland. Nun legt er nach und zeigt, wie die Serie mit dem Schauspieler in allen Rollen aussehen würde.

Zelda-Poster gehen viral

Ein Zelda-Fan hat es sich anscheinend zur Aufgabe gemacht das ganze Internet auf den Arm zu nehmen – und es ist ihm gelungen. Denn seine selbstgemachten Promo-Poster zu einer vermeintlichen Zelda-Serie machten nach kurzer Zeit die Runde und wurden von vielen Fans als echt empfunden.

Laut seinen Postern sollte es sich bei der Serie um eine Netflix-Produktion handeln. Die Hauptrollen von Link und Zelda sollten von niemand Geringerem als Tom Holland und Emma Watson gespielt werden.

Netflix soll nun auf den Schwindel geantwortet haben. Nach einigen negativen Kommentaren der Fans, antwortet der Streaming-Dienst wohl humorvoll mit weiteren Bildern zu der Serie, die es gar nicht gibt.

Netflix will Tom Holland angeblich alle Rollen geben

Fans schrieben, dass die Serie Zelda ruinieren würde. Außerdem meinten viele, dass sie es leid seien Tom Holland zu sehen.

Als Antwort darauf hat Netflix angeblich ein paar weitere Poster zusammengeschustert, die allesamt Tom Holland zeigen. Er solle nämlich alle Rollen spielen: von Link über Zelda und Tingle bis hin zu Urbosa.

In diesem TikTok fasst der Ersteller die Situation zusammen und zeigt die Bilder von Toma Holland:

Der vermeintliche Netflix-Tweet scheint jedoch ein weiterer Schwindel zu sein. Denn dieser ist nicht auf dem offiziellen Netflix-Twitter-Account zu finden. Stattdessen sind die KI-Bilder jedoch auf dem Twitter-Account von danlev zu sehen. Anscheinend spielt er dem Internet mit der falschen Netflix-Reaktion also einen weiteren Streich. (Quelle: Twitter / danlev)

In den Kommentaren loben Fans trotzdem den Humor von Netflix. Einige wünschen sich jetzt sogar genau eine solche Serie. Nach Uncharted wäre dies Tom Hollands zweites Videospiel-Projekt. Es ist aber unwahrscheinlich, dass Netflix je an einer solchen Serie arbeiten wird.

Wenn Nintendo Zelda verfilmen wollen würde, dann würde dies vermutlich in einem ähnlichen Rahmen geschehen, wie es aktuell mit dem Mario-Film passiert: animiert und als Kinofilm. (Quelle: spieletipps)

