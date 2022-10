GTA 6: Feiert der mysteriöseste RDR2-Charakter ein Comeback?

Ein RDR-Charakter in GTA 6? (Bild: Rockstar Games)

Offizielle Details zu GTA 6 sind noch rar gesät. Wahrscheinlich tauschen sich die Fans der Spielreihe gerade deswegen so rege auf Reddit aus und spekulieren über Funktionen, Setting, Kartengröße und auch die mögliche Rückkehr einiger Charaktere.

Könnte Francis Sinclair in GTA 6 eine Rolle spielen?

Vielleicht fragt ihr euch gerade, wie zur Hölle denn bitte ein Charakter in RDR 2 eine Rolle in GTA 6 spielen soll. Schließlich spielt RDR 2 Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, während GTA 6 höchstwahrscheinlich in der Neuzeit angesiedelt ist.

Doch einige Veteranen von Rockstars Western-Epos können es sich vielleicht schon denken. Denn wer die offene Spielwelt gründlich erkundet und jede Nebenaufgabe erfolgreich abschließt, macht unter anderem Bekanntschaft mit Francis Sinclair. Dieser mysteriöse Mann hat ein markantes Muttermal an seinem Auge und bittet Arthur darum, 10 Felsschnitzerein in der Spielwelt ausfindig zu machen und ihm deren Fundorte mitzuteilen.

Wenn ihr diese Aufgabe erfolgreich abgeschlossen habt, lädt euch Sinclair zu sich nach Hause ein. Doch anstatt ihn anzutreffen, macht ihr Bekanntschaft mit seiner Mutter, die ein Baby namens Francis im Arm hält, das ebenfalls das gleiche Muttermal hat.

In der Hütte finden sich zudem Aufzeichnungen und Skizzen, die nahelegen, dass es sich bei Francis Sinclair um einen Zeitreisenden handelt – und genau deswegen spekulieren die Fans auf Reddit gerade darüber, ob er eventuell auch in GTA 6 anzutreffen ist.

Das halten die GTA-Fans von der Theorie

Die meisten Kommentatoren hoffen, dass Francis Sinclair eine Rolle in GTA 6 spielt. Einige fänden es super, wenn er mit seiner eigenen Kryptowährung ein Vermögen gemacht hat und nun in Saus und Braus lebt.

Andere hingegen denken, dass er lediglich einer der vielen Nebencharaktere ist, denen man auch in den früheren GTA-Spielen begegnet ist und auf kleine Missionen begleitet hat.

Einige Spieler sind sich jedoch nicht sicher, ob das Auftauchen von Francis Sinclair in GTA 6 überhaupt Sinn ergeben würde. Sie sind davon überzeugt, dass GTA und Red Dead Redemption in zwei unterschiedlichen Universen spielen, sodass eine Überschneidung der Charaktere schlichtweg unmöglich ist.

Wir wollten von euch wissen, was sich sonst noch in GTA 6 ändern muss, damit es noch besser als GTA 5 wird. Das waren eure Antworten:

Da jedoch auch in GTA 5 ein Buch namens Red Dead Redemption von J. Marston rumliegt, liegt die Vermutung nahe, dass die beiden Spielreihen lediglich zu unterschiedlichen Zeiten, aber im gleichen Universum spielen.

