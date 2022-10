Modern Warfare 2: Die 3 besten und schlechtesten Momente aus der Kampagne

Ghost ist eine der zentralen Figuren in Modern Warfare 2. (Bild: Activision)

Zwar steht bei Call of Duty der Multiplayer immer stärker im Fokus als die Singleplayer-Erfahrung. Dennoch ist die Kampagne ein beliebter Teil eines jeden CoDs und lockt auch bei Modern Warfare 2 wieder mit exzellenten First-Person-Shooter-Mechaniken und Action-Kino-Charme. Das funktioniert in vielen Momenten gut, in einigen aber auch so gar nicht.

Modern Warfare 2: Tops und Flops der neuen CoD-Kampagne

Zuerst kommt hier die obligatorische Spoiler-Warnung. In diesem Artikel werden sowohl Gameplay- als auch Story-Inhalte besprochen, die ihr womöglich zunächst im Spiel selbst und ohne Vorwissen erleben wollt. Modern Warfare 2 knüpft inhaltlich an den Vorgänger von 2019 an und dreht sich auch weiterhin um die Taskforce 141, die dieses Mal von einer mexikanischen Spezialeinheit unterstützt wird.

Die 3 besten Momente

Unterwegs mit Cpt. Price

Die Scharfschützen-Missionen haben in CoD-Kampagnen immer einen besonderen Stellenwert, vor allem wenn sie gemeinsam mit Cpt. Price bestritten werden. In der Mission Gewaltsame Aufklärung geht ihr wieder gemeinsam als Sniper-Duo auf die Jagd. Dabei kommt nicht nur die gewohnte Spannung auf, wenn ich euch in euren Tarnanzügen vor den Gegnern verbergt, sondern auch ein überraschendes Gefühl von Freiheit auf der großangelegten Map.

Official Launch Trailer | Call of Duty: Modern Warfare II

„Big Brother“

In der Mission „Gefängnisausbruch“ gibt es einen Teil, in dem ihr Ghost mithilfe von Überwachungskameras durch ein feindliches Gebiet lotsen müsst. Diese Mechanik kennen viele bereits aus der Botschafts-Mission aus Modern Warfare (2019). Ghost kann allerdings mehr tun, als sich zu verstecken. Ihr gebt Kommandos, ob er Gegner mit der Waffe oder dem Messer ausschalten kann, manipuliert Stromkästen als Ablenkung und platziert Bomben. Diese kommen überraschenderweise erst 15 Minuten später zum Einsatz und erleichtern euch die Flucht, wenn ihr die Bomben denn platziert habt.

„Do It Youself“-Warfare

Modern Warfare 2 nutzt für die Mission „Allein“ eine simple Crafting-Mechanik. Aus Klebeband, Chemikalien und ein paar anderen Dingen könnt ihr Rauchbomben oder Sprengfallen basteln, während ihr euch so leise wie möglich durch eine von Gegnern kontrollierte Stadt kämpft und dabei zunächst völlig unbewaffnet seid. Wahrscheinlich scheiden sich an dieser Mission die Geister, doch die Abwechslung von Standard-Shooter-Gameplay tat der Reihe schon bei Black Ops Cold War sehr gut.

Die 3 schlechtesten Momente

Nur noch Tom Holland hat gefehlt

Uncharted lässt grüßen, und zwar während der Mission Gewalt und Timing. Das Team verfolgt einen Konvoi und nachdem euer Helikopter das Zeitliche segnet, hüpft ihr von Fahrzeug zu Fahrzeug vorwärts. Ihr schwingt euch aufs Dach, erledigt Gegner und fahrt dann selbst weiter. Die Passage spielt sich nicht nur sehr sperrig, sie ist auch viel zu lang und hat bei Nathan Drake deutlich besser funktioniert.

Tom Holland ist mittlerweile überall:

Der „Boss-Kampf“ mit dem Panzer

Um das Geballer auf die Standard-Gegner aufzulockern, greifen Shooter gerne zu sowas wie Boss-Kämpfen, bei denen starke Gegner meist mit einer speziellen Mechanik ausgeschaltet werden müssen. In MW 2 nehmt ihr es mit einem Panzer auf, dafür stehen euch nur C4 und ein Raketenwerfer zur Verfügung. Während ihr mühselig versucht, das C4 an dem ständig im Kreis fahrenden Panzer anzubringen, nerven euch noch Wellen von Gegnern. Es ist mühsam und eher spaßbefreit und spätestens nach dem sechsten Versuch will man nur, dass es aufhört.

Sinnlose Zerstörung

Call of Duty versucht sich mal und meistens weniger erfolgreich aus politischen Themen rauszuhalten. In der Mission Luftunterstützung macht ihr mit einer AC-130 eine mexikanische Kleinstadt dem Erdboden gleich. Zwar scheitert die Mission, wenn ihr direkt auf Zivilisten feuert, doch das Leben dieser Menschen liegt so oder so in Schutt und Asche. Das Ganze macht ihr, um den Anführer einer Terror-Gruppe in Gewahrsam zu nehmen. Merkwürdigerweise müsst ihr den in der nächsten Zwischensequenz freilassen, weil plötzlich wieder irgendwelche Rechtssysteme und Moralvorstellungen gelten.

Mit diesem Guide findet und öffnet ihr alle Safes in MW 2:

Absurder wird es dann ein paar Missionen später, als ihr die Chefin eines Drogenkartells gefangen nehmt. Es scheint dann völlig okay zu sein, dass diese den Rest des Spiels in einen Schiffscontainer eingesperrt verbringen darf. Die Geschichten von Call of Duty sind nie Kandidaten für Literaturpreise, aber sie könnten ihren eigenen Aussagen wenigstens ein bisschen treu bleiben.