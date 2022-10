Steigende Preise auf Steam: Valve empfiehlt Entwicklern Spiele teurer zu machen

Müsst ihr jetzt mehr für Steam-Spiele hinblättern? (Bildquelle: Valve)

Valve biegt mit Verbesserungen für die Preisgestaltung um die Ecke. Damit können Entwickler die Preise für ihre Spiele leichter verwalten. Doch auch an den internationalen Preisempfehlungen hat Valve gefeilt. Das bedeutet: Spiele könnten in Zukunft teurer werden. Wir erklären, was das genau für euch bedeutet.

Steam passt weltweit die Preise an

Für Entwickler ist Steam ein riesiger Marktplatz. Sie können ihre Spiele mit Leichtigkeit einem weltweiten Publikum anbieten. Aktuell unterstützt die Plattform 39 verschiedene Währungen.

Da kann die Preisgestaltung gerade für Indie-Entwickler zum echten Kraftakt werden. Um Entwicklern damit unter die Arme zu greifen, bietet Valve schon seit Jahren einen Leitfaden für Preisempfehlungen an.

Das heißt: Wenn ein Entwicklerstudio ihr Spiel für beispielsweise 19,99 US-Dollar anbietet, gibt es vorgefertigte Rechnungen und Angaben, wie hoch der Preis in russischen Rubeln angesetzt werden muss.

Wichtig zu erwähnen: Die Empfehlungen sind nicht bindend für Entwickler. Am Ende entscheiden sie, wie der Preis ausfällt.

Mit einem neuen Update hat Valve diese Empfehlungen jetzt für verschiedene Länder angepasst. Änderungen der Kaufkraft und Wechselkurse der jeweiligen Regionen sind dafür ausschlaggebend (Quelle: Steam).

Werden Steam-Spiele teurer für euch?

Wie sieht es bei dem Euro aus? Während andere Länder wie Argentinien und Türkei mit krassen Erhöhungen von 454 Prozent und 485 Prozent beleget werden, ist der Preis im Euro-Raum um 18 Prozent gestiegen.

Das teilt SteamDB auch auf Twitter mit. Bei der bisherigen Umrechnung von 59,99 US-Dollar zu 49,99 Euro, liegt der empfohlene Preis jetzt bei 58,99 Euro.

Das heißt allerdings nicht, dass ihr nun mit tatsächlichen Preissteigerungen rechnen müsst. Es ist immerhin nur eine Empfehlung.

Außerdem haben sich große AAA-Publisher auch vorher schon nicht für diese Empfehlungen interessiert und einen Preis darüber angesetzt. Das zeigt das Beispiel von Resident Evil 4, welches noch vor den Änderungen von Valve ein Preisschild mit 59,99 Euro verpasst gekriegt hat.

Besonders im Indie-Segment und von Entwicklern, die bereits den Empfehlungen gefolgt sind, könnten dadurch zukünftig Preissteigerungen zu erwarten sein.

Die enormen Preissteigerungen in Ländern wie der Türkei könnten zu den Bemühungen gehören, ein Schnäppchen-Schlupfloch auf Steam zu schließen: