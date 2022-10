Overwatch 2: Halloween-Event versetzt Community in Rage

Das Halloween-Event in Overwatch 2 kommt bei den Fans gar nicht gut an. (Bild: Blizzard)

Das traditionelle Halloween-Event gibt es auch in Overwatch 2. Obwohl die neue Koop-Erfahrung spielerisch vielen Fans Freude bereitet, hört bei der Community mit Blick auf die Event-Belohnungen und die Shop-Angebote der Spaß auf. Gerade der Vergleich mit Overwatch 1 macht viele Fans einfach nur sauer.

Overwatch 2: Halloween-Event ist für viele ein Reinfall

Overwatch im Koop ist nichts, was die Community erst mit dem anstehenden PvE-Modus für Teil 2 kennenlernen wird. Gerade zum Halloween-Event dürfen sich Spieler auf Schloss Junkenstein gemeinsam gruseln. Die neue Koop-Mission kommt grundsätzlich auch ganz gut an, doch im Vergleich zu Overwatch 1 fühlen sich Spieler einfach nicht belohnt, eher im Gegenteil.

Der Trailer zum Halloween-Event in Overwatch 2:

Overwatch 2 Seasonal Event | Halloween Terror 2022

Zu gewinnen gibt es zum Leidwesen der Community nicht wirklich etwas. Die Event-Herausforderungen bringen einen Waffenanhänger, Sprays und Battle-Pass-XP, was sich für viele eher anfühlt wie die Teilnehmerurkunden bei den Bundesjugendspielen. Zwar gibt es zwei neue Skins, doch die sind nur in Shop-Bundles erhältlich und das finden die Fans einfach nur furchtbar:

Skins gibt es nur im Shop, nicht als Belohnung

Es werden gleich mehrere Dinge bemängelt. Da wären das Ausbleiben der Chance, die Skins auch zu erspielen, so wie es in Overwatch 1 über die Lootboxen möglich war. Selbst die alten Skins werden noch mal als Bundle in den Shop gebracht. Ein weiterer Kritikpunkt sind die Preise der Skins. Das Bundle mit dem Kiriko-Skin soll einen Wert von etwa 26 Euro haben, für den einzelnen neuen Skin für Junker Queen sollen es 19 Euro sein. Ein Bundle mit alten Skins aus OW 1 sollen 44 Euro Ingame-Währung kosten.

Einige Angebote sind mit einem Rabatt versehen, ohne, dass je ein „Original-Preis“ existierte. Laut einem Reddit-Nutzer ist diese Praxis beispielsweise in Australien illegal. (Quelle: Reddit). Da die Community immer den Vergleich mit Overwatch 1 zieht, fällt die starke Fokussierung auf den Shop und den Battle Pass stetig auf. Die gelungene Koop-Mission geht dabei völlig unter, auch weil Blizzard keine Motivation schafft, sie zu spielen.