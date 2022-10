Switch-Akku macht schlapp? Kleine Änderung versorgt euch unterwegs mit mehr Saft

Mit dieser Einstellung ist euer Switch-Akku für längere Sessions gewappnet.

Im Handheld-Modus der Switch geht euch unterwegs öfter Mal der Saft aus? Mit dieser klitzekleinen Änderung könnt ihr massig Akku-Leistung sparen. Wir erlären euch, welche Einstellungen ihr dafür genau vornehmen müsst.

Flugmodus der Switch ist Akku-Retter

Die Nintendo Switch ist als Hybridkonsole perfekt für Gamer, die auch unterwegs nicht aufs Zocken verzichten wollen. Doch kann eine Zocker-Session schnell mal zu Ende gehen, wenn der Konsole nach knappen drei Stunden der Saft ausgeht.

Dann heißt es schnell eine Steckdose finden. Oder ihr verlängert die Akkuleistung eurer Switch einfach mit dem Flugmodus.

Diesen Tipp teilt ein Spieler auf Reddit und beteuert, dass es einen enormen Unterschied beim Akkuverbrauch macht, ob der Flugmodus an- oder ausgeschaltet ist. Und das nicht nur, wenn ihr aktiv am Zocken seid. Auch, wenn eure Switch im Ruhezustand ist, wird der Flugmodus den Akku weiter schonen. (Quelle: Reddit)

Warum ziehen die Internetfunktionen so viel Akku? Wenn ihr mit dem Internet verbunden seid, arbeitet eure Switch im Hintergrund ständig weiter – sie sucht regelmäßig nach verfügbaren Updates, teilt euch mit, was eure Freunde so treiben und auch der eShop benachrichtigt euch über Aktionen. Das alles kostet eben Energie.

Mehrere Nutzer berichten auch, dass Spiele im Flugmodus schneller starten. Das hängt damit zusammen, dass auch Offline-Games zum Start einen Wifi-Check durchführen, was Zeit in Anspruch nimmt. Sogar die Framerate profitiere bei einigen Spielen von den ausgeschalteten Internetaktivitäten.

Solltet ihr überwiegend Online-Games spielen, die Switch in der Dockingstation nutzen oder Cloud-Saves verwenden, ist dieser Trick natürlich nicht für euch geeignet.

Wie aktiviert ihr den Flugmodus auf der Switch?

Den Flugzeugmodus aus- und einzuschalten ist recht simpel: Wählt „Systemeinstellungen“ im Home-Menü aus → wählt „Flugzeugmodus“ links in den Optionen aus → geht zur rechten Seite und wählt „Flugzeugmodus aus → aktiviert ihn mit dem Druck auf den A-Knopf.

Falls ihr im Flugmodus nicht auf Bluetooth verzichten wollt, könnt ihr dieses manuell in den Einstellungen reaktivieren. Das ist zum Beispiel wichtig zum Nutzen der Joy-Cons.

Ihr wollt übrigens noch mehr Akkuleistung sparen? Dann solltet ihr die Helligkeit eures Bildschirms dimmen – das bringt euch ebenfalls eine große Ersparnis.

