Horror-Highlights bis zu 85 Prozent reduziert: Steam startet Halloween-Sale

Steam: 13 Horror-Hits, die jetzt stark reduziert sind.

Pünktlich zu Halloween hat Steam einen großen Horror-Sale gestartet, bei dem zahlreiche düstere Highlights stark im Preis reduziert sind. Wenn ihr gerade so richtig in Grusel-Stimmung seid, könnt ihr bei beliebten Horror-Spielen jetzt bis zu 85 Prozent sparen – wir zeigen euch 13 schaurig-gute Angebote.

Steam: Halloween-Sale mit starken Angeboten

Der große Halloween-Sale auf der PC-Plattform Steam ist jetzt online und hat passend zum Anlass zahlreiche Horror-Highlights im Gepäck. Von knallharten Survival-Schockern wie Outlast über Multiplayer-Hits wie Phasmophobia bis hin zu unterhaltsamen Alternativen wie Cult of the Lamb hat die Aktion einige große Namen und Community-Lieblinge zu bieten. Wenn ihr euch beim Zocken am liebsten richtig gruselt, könnt ihr jetzt also zuschlagen. Hier stellen wir euch unsere Highlights des Halloween-Sales zusammen.

13 Horror-Highlights jetzt bei Steam reduziert

Der Halloween-Sale läuft auf Steam noch bis zum 1. November um 18 Uhr – bis dahin könnt ihr euch also zum Beispiel die folgenden 13 Horror-Spiele schnappen und dabei bis zu 85 Prozent vom regulären Kaufpreis sparen.

Hier geht's zum Halloween-Sale bei Steam!

