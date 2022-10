Diese Ankündigung kam viel zu früh. (Bild: CD Projekt Red)

Jetzt ist es offiziell: Das erste Witcher-Spiel bekommt ein Remake spendiert. Eigentlich sollte ich aus dem Häuschen sein, doch eine Sache liegt mehr quer im Magen. Denn in meinen Augen kommt diese Ankündigung viel zu früh.

Ein Kommentar von Robert Kohlick.

CD Projekt Red kündigt Witcher-Remake an

Seit einigen Wochen wissen: CD Projekt Red arbeitet an 5 weiteren Witcher-Spielen, darunter auch eine neue Trilogie. Nun lüftet der polnische Entwickler einen weiteren Schleier und verrät kurz und knackig auf Twitter, dass sich hinter dem Projekt mit dem Codenamen Canis Majoris ein Remake des ersten Witcher-Spiels versteckt, welches zusammen mit Fool’s Theory in der Unreal Engine 5 entwickelt wird.

Für die Fans ein Grund zum Feiern. Die Spieler können es kaum noch erwarten, den ersten Teil der Witcher-Saga mit Geralt noch einmal zu spielen. Eigentlich sollte es auch mir so gehen, doch statt Euphorie machte sich nur ein kurzes Augenrollen in meinem Gesicht bemerkbar.

Witcher-Remake: Wir wissen, dass wir nichts wissen

Denn abseits davon gibt es keinerlei Infos zum Spiel: Keine Konzeptzeichnungen, kein Ausblick, wann die Spieler mit einem Release rechnen können, kein Wort dazu, ob das Remake dem Original im Großen und Ganzen treu bleibt oder es komplett neu erfunden wird – einfach nichts!

Lediglich die Hinweise, dass sich das Spiel in einer frühen Entwicklungsphase befindet und „es eine ganze Weile dauern wird, bis man Details zum Projekt verraten kann“, lassen darauf schließen, dass es noch eine Ewigkeit dauert, bis wir irgendwas aus dem Spiel zu sehen bekommen.

Warum macht CD Projekt Red wieder den gleichen Fehler?

Diese Ankündigung hätte sich CD Projekt Red sparen können. Denn damit wiederholen sie den Fehler, den sie auch schon bei Cyberpunk 2077 gemacht haben: Sie bringen den Hype-Train viel zu früh ins Rollen.

Mein Kollege Sanel hat dieses Vorgehen schon damals sehr kritisch hinterfragt:

Und genau das macht mich fertig. Denn es erwarten uns bestimmt wieder etliche Trailer, die uns das Blaue vom Himmel versprechen, gefolgt von Verschiebung nach Verschiebung und am Ende gibt es ein halbgares Spiel, das im Verlauf von zwei Jahren langsam zurechtgepatcht werden muss.

Und die Lösung dafür ist so einfach: Lasst euch mehr Zeit mit solchen Ankündigungen! Niemand von uns hat etwas davon, wenn ihr uns mit so einer Meldung überfahrt – am allerwenigsten die Entwickler, die euren Marketing-Stunt am Ende ausbaden müssen.