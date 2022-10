CoD Modern Warfare 2: Für die beliebtesten Charaktere sollt ihr 110 Euro zahlen

Wer nicht 110 Euro ausgeben will, muss in Modern Warfare 2 auf die bekanntesten Operator verzichten. (Bild: Activision)

Price, Ghost, Farah, Soap (Was auch immer das für ein Name sein soll?) – was wäre Modern Warfare ohne diese Charaktere? Einige dieser Figuren begleiten euch schon seit 2007 durch die CoDs von Entwickler Infinity Ward. Das tun natürlich auch in Modern Warfare 2, kostet eben nur 110 Euro.

CoD Modern Warfare 2: Für diese Charaktere müsst ihr draufzahlen

Während die Kampagne für Fans mit Early-Access-Zugang schon seit einer Woche spielbar ist, steht der volle Release erst morgen am 28. Oktober 2022 an. Bezüglich des Multiplayers gab es gestern einen neuen Blogpost von Activision. Neben allerhand nützlicher Infos gab es ein Detail, bei dem die Fans doch zweimal lesen mussten. (Quelle: Activision).

Die bekanntesten Figuren des Spiels Price, Soap, Ghost und Farah, von denen die ersten zwei die Spieler schon seit dem ersten Modern Warfare (2007) kennen, sind im Multiplayer von MW 2 nur durch den Kauf der Vault Edition verfügbar. Diese kostet für PS5 und Xbox Series X|S ganze 110 Euro und auf dem PC 100 Euro. Zwar haben die Charaktere (im MP Operator genannt) keinen direkten Einfluss auf das Spiel, doch warum die mitunter beliebtesten Figuren hinter eine 30-Euro-Paywall müssen, ist fraglich.

Spätere Freischaltung möglich

Es ist möglich, dass es nach dem Release zu einem späteren Zeitpunkt, eine Herausforderung zum Freischalten der vier Operator geben wird. Wer zum Start aber gerne als Price oder Soap spielen möchte, kommt um die Vault Edition nicht herum. Gerade Ghost, den Operator, der in der Marketing-Kampagne zu MW 2 das prominenteste „Gesicht“ war, nur in einer 110 Euro teuren Edition anzubieten, wirft bei den Fans kritische Fragen auf.

Im schlimmsten Fall gibt es diese vier dann nur als Bundle im Shop oder im ersten Battle Pass, wofür Spieler dann so oder so zur Kasse gebeten würden.