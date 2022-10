MediaMarkt verkauft Nintendo Switch Pro Controller gerade zum Top-Preis

Den Pro Controller gibt es bei MediaMarkt gerade besonders günstig. (Bild: spieletipps)

Dank der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt können Gamer gerade einige richtig gute Deals machen. Auch Switch-Besitzer kommen auf ihre Kosten, denn sie können sich gerade den originalen Pro Controller für 50,41 Euro sichern – jedoch nur für kurze Zeit.

Deal-Aktion bei MediaMarkt: Pro Controller stark reduziert

Switch-Fans können bei MediaMarkt gerade ein richtiges Schnäppchen machen. Denn ein absolutes Must-Have-Zubehör für die Switch ist gerade ordentlich rabattiert: der Nintendo Switch Pro Controller.

Normalerweise werden 59,99 Euro als Preis für das Gamepad aufgerufen, dank der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt gibt es das Stückchen Hardware aktuell jedoch für 50,41 Euro (bei MediaMarkt anschauen).

Kleiner Hinweis: Wundert euch nicht, wenn euch auf der Produktseite noch der normale Preis angezeigt wird. Wenn ihr den Controller in den Warenkorb legt und euch damit zur Kasse durchklickt, seht ihr vor dem Bestellabschluss den eigentlichen Aktionspreis.

So sollte es bei euch an der Kasse auch aussehen (Bild: spieletipps)

Gut zu wissen: Um euch die zusätzlichen 2,90 Euro an Versandkosten zu sparen, könnt ihr euch einfach den Controller direkt in einen MediaMarkt in eurer Nähe liefern lassen und ihn dort abholen.

NINTENDO Switch Pro Controller, Grau

Hier ein Blick auf den Preisverlauf des Pro-Controllers:

Preisverlauf des Nintendo Switch Pro Controllers im letzten Jahr im zeitlichen Verlauf. (Bild: Idealo)

Ein kurzer Blick reicht aus, um festzustellen, dass das aktuelle MediaMarkt-Angebot deutlich unterm Durchschnittspreis der letzten 12 Monate liegt. Dennoch gab es in der Vergangenheit schon bessere Angebote. Gut möglich, dass der Controller am Black Friday in ein paar Wochen noch günstiger zu haben ist.

Nintendo Switch Pro Controller: Für wen lohnt sich der Kauf?

Der Nintendo Switch Pro Controller ist beinahe für alle Switch-Spieler ein Must-Have. Er bietet nicht nur eine deutlich bessere Handhabung als die zusammengesteckten zwei Joy-Cons, auch in Sachen Akkulaufzeit sticht er die mitgelieferten Controller problemlos aus.

Nur Switch-Lite-Besitzer können den Pro Controller sorgenfrei im Regal stehen lassen. Schließlich können sie ihre Konsole nicht im Docked-Mode benutzen.