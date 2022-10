Xbox droht großen Vorteil gegenüber PS5 zu verspielen – schlagt lieber jetzt zu

Xbox: Plattform wird wohl die Preise erhöhen. (Bildquelle: spieletipps)

Xbox-Fans müssen sich auf eine unangenehme Entwicklung einstellen: Die Preise der Plattform werden laut Phil Spencer wohl ansteigen. Damit würde Xbox einen großen Vorteil gegenüber der PS5 einbüßen – und Gamer vor ein bitteres Dilemma stellen.

Nach der PS5: Wird auch die Xbox Series X|S teurer?

Xbox-Chef Phil Spencer hat in einem Interview angedeutet, dass in Zukunft eine oder mehrere Preiserhöhungen für die Plattform unvermeidbar seien – als mögliche Beispiele nannte er die Konsolen, Spiele und Abo-Services. Mit einem solchen Schritt würde Xbox allerdings der Preispolitik der PS5 folgen, die vor Kurzem für einen Aufschrei in der Community gesorgt hat.

Xbox: Preise bleiben bis Weihnachten stabil

Ende August hat Sony bekannt gegeben, dass beide Modelle der PS5 um jeweils 50 Euro teurer werden sollen – die Reaktion der Fans war verständlicherweise wenig begeistert. Nun hat Phil Spencer angedeutet, dass auch die Preise für die Xbox Series X|S, für die Spiele oder für den Abo-Service Game Pass angehoben werden könnten.

Spencer gab zu Protokoll, dass Xbox an den bisherigen Preisen festgehalten hätte, dies aber vermutlich nicht für immer fortsetzen könnte. Gleichzeitig versicherte er, dass sich beim diesjährigen Weihnachtsgeschäft noch nichts ändern würde. Bis Ende 2022 sollten sich Xbox-Gamer somit relativ sicher sein, dass die Preise ihrer Plattform beständig bleiben – ab 2023 ist dann demnach allerdings nichts mehr auszuschließen.

Kommentar von Gregor Elsholz

Mit der Preiserhöhung der PS5 konnte Xbox einen PR-Erfolg feiern, ohne selbst irgendetwas dafür tun zu müssen. Alleine die Tatsache, dass Microsoft Sonys Beispiel nicht gefolgt ist, war ein dicker Pluspunkt.



Jetzt scheint sich allerdings zu bewahrheiten, was manche bereits im August gefürchtet haben: Auch Microsoft, eines der größten Unternehmen der Welt, wird sich die Inflation zum Anlass nehmen, um Kunden stärker zur Kasse zu bitten. Was bei der PS5 bereits nach unverhohlener Gier aussah, ist bei Xbox keinen Deut besser, unabhängig davon, ob es die Konsolen-, Spiele- oder Game-Pass-Preise treffen wird.



Für Gamer bedeutet dies zweierlei: Einerseits bestätigt die Andeutung Spencers, dass die Preis-Entwicklung noch lange kein Ende gefunden hat und wirft gleichzeitig die Frage auf, wie weit sich die Spirale noch drehen wird, bis die Preise schlicht nicht mehr bezahlt werden.



Andererseits könnten November und Dezember 2022 nun die letzten Monate sein, in denen Xbox-Konsolen und -Spiele zu den aktuellen Preisen zu haben sind. Falls ihr also Geld auf der Kante zu liegen habt und ohnehin auf dem Xbox-Markt zuschlagen wolltet, könnten vor allem die kommenden Black-Friday-Deals eine gute Chance sein, solange euch die kommenden Preiserhöhungen nicht die Lust daran verdorben haben.

