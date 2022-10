Pokémon: 16 Pokédex-Einträge, bei denen euch das Lachen vergeht

Manche Pokédex-Einträge sind extrem düster für ein Kinderspiel. (Bildquelle: The Pokémon Company, Getty Images / Randomerophotos)

Die meisten Kreaturen der Pokémonwelt sind süß, lustig oder einfach nur cool anzusehen. Doch es gibt auch finstere Gestalten und Vergangenheiten, die sich erst im Pokédex einiger Monster offenbaren. In unserer Bilderstrecke erfahrt ihr, von welchen ihr euch am besten fernhalten solltet und welche euer vollstes Mitleid verdienen.

Diesen Pokémon solltet ihr nicht trauen

Wenn ihr an Pokémon denkt, dann wahrscheinlich zu allererst an die Spiele, die Serie und bekannte Taschenmonster der Reihe. „Ich wünschte Pokémon wären real.“ denken wahrscheinlich sogar einige von euch. Ein echtes Pikachu oder Evoli wäre schon echt niedlich. Dass Pokémon unsere Welt aber noch viel gruseliger machen würden, als ihr vielleicht denkt, beweist euch unsere Bilderstrecke.

Für diese haben wir nämlich ein paar der schaurigsten Pokédex-Einträge zusammengetragen. Also: lest sie euch durch und entscheidet danach ob ihr immer noch in einer Welt mit Pokémon leben wollt.