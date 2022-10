Die Joy-Cons gibt es gerade bei MediaMarkt richtig günstig. (Bild: spieletipps)

Für Switch-Spieler ist die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt ein echter Segen. Denn dank des Rabattevents gibt es die Joy-Cons im Moment für 57,13 Euro – jedoch nur für kurze Zeit.

Deal-Aktion bei MediaMarkt: Joy-Cons im Angebot

Switch-Fans können bei MediaMarkt gerade ordentlich Geld sparen. Denn nicht nur gibt es gerade den Pro Controller zum Schnäppchenpreis, auch die Joy-Cons wurden stark im Preis reduziert.

67,99 Euro kostet normalerweise das Zweier-Set der kleinen Switch-Controller in den unterschiedlichen Farben. Im Moment gibt es die Joy-Cons jedoch für 57,13 Euro (bei MediaMarkt anschauen).

Folgende Farb-Kombinationen werden zum Aktionspreis angeboten:

Joy-Cons bei MediaMarkt anschauen

Kleiner Hinweis: Wundert euch nicht, wenn euch auf der Produktseite noch der normale Preis angezeigt wird. Wenn ihr die Joy-Cons in den Warenkorb legt und euch damit zur Kasse durchklickt, seht ihr vor dem Bestellabschluss den eigentlichen Aktionspreis.

So sollte es bei euch an der Kasse aussehen. (Bild: spieletipps)

Gut zu wissen: Um euch die zusätzlichen 2,90 Euro an Versandkosten zu sparen, könnt ihr euch einfach die Joy-Cons direkt in einen MediaMarkt in eurer Nähe liefern lassen und sie dort abholen.

Nintendo Switch Joy-Cons – 2er-Set

Hier ein Blick auf den Preisverlauf der Joy-Cons (Neon-Rot / Neon-Blau):

Preisverlauf der Joy-Cons innerhalb des letzten Jahres im zeitlichen Verlauf. (Bild: Idealo)

Ein kurzer Blick reicht aus, um festzustellen, dass das aktuelle MediaMarkt-Angebot weit unterm Durchschnittspreis der letzten 12 Monate liegt. In der Vergangenheit gab es nur wenige Momente, in denen die Joy-Cons noch günstiger waren. Gut möglich, dass die Nintendo-Hardware am Black Friday in ein paar Wochen noch günstiger zu haben ist. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen und jetzt zuschlagen will, macht auf jeden Fall nichts falsch.

Zusätzliche Joy-Cons: Für wen lohnt sich der Kauf?

Die normale Switch und das OLED-Modell werden zwar bereits mit zwei Joy-Cons ausgeliefert, ein Ersatz-Paar zu haben, schadet jedoch nicht. Vor allem da die Akkulaufzeit der kleinen Controller alles andere als üppig ausfällt.

So könnt ihr während des Spielens im Docked-Mode einfach zwei Joy-Cons nutzen, während die anderen laden. Und wenn der Akku dann zur Neige geht, könnt ihr schnell wechseln, ohne eine Zwangspause einlegen zu müssen.

Joy-Cons bei MediaMarkt anschauen

Wer zudem öfters in Vierergruppen Mario Kart, Mario Party, Overcooked oder andere Koop-Spiele zockt, sollte sowieso 4 Joy-Cons sein Eigen nennen.