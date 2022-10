spieletipp zum Abschalten: Genialer Arbeitssimulator verschafft euch absolute Befriedigung

Lust auf Entspannung im Feierabend? Dann rein in den PowerWash Simulator. (Bild: Square Enix)

Nach erledigter Arbeit vor den Arbeitssimulator setzen, um zu entspannen? Das klingt im ersten Moment etwas komisch, ist im Fall vom PowerWash Simulator aber ein absoluter Spaß. Wer auf der Suche nach einem Kopf-Aus-Spiel ist und dabei extreme Befriedigung spüren will, ist hier an der richtigen Adresse.

PowerWash Simulator: Die Perfektionistin in mir ist befriedigt

Die Faszination von Arbeitssimulatoren kennt besonders im deutschsprachigen Raum wenig Grenzen. Ob mit dem American Truck Simulator durch die Lande düsen, im trashigen Autobahn Polizei Simulator für Recht und Ordnung sorgen, oder eben neuerdings den virtuellen Hinterhof des Nachbarn kärchern – die Arbeit zum Zeitvertreib kommt an.

Während mich Klassiker wie zum Beispiel der Landwirtschafts-Simulator bisher kalt ließen, kann der PowerWash Simulator eine Seite in mir ansprechen, die wohl in jedem von uns schlummert. Ob nun ausgeprägter oder abgeschwächter. Meine innere Perfektionistin liebt das Erreichen von 100 Prozent. Wenn der Weg dahin noch simpel gestaltet ist, kann ich Stunden damit verbringen, nichts weiter zu tun als Dinosaurier-Rutschen auf Spielplätzen von triefendem Dreck zu befreien.

Schaut euch den Charme des PowerWash Simulators einmal in diesem Trailer an:

PowerWash Simulator: Launch-Trailer

Was genau macht den Reiz vom Kärcher-Simulator aus?

Schaut man auf Steam in die Bewertung des PowerWash Simulator wird klar: Das schmutzige Spektakel hat einen Nerv getroffen. Die Spieler berichten vom perfekten Kopf-Aus-Spiel (Quelle: Steam).

Das Gefühl, was sich beim Spielen des Simulators einstellt, kann mit den verschiedensten Videos auf Instagram und Co. verglichen werden, die mit „oddly satisfying“ – also auf merkwürdige Weise befriedigend betitelt sind.

Wer hat nicht schon vor Faszination und Genugtuung gestaunt, wenn ein dreckiges Pikachu-Plüschtier mit einem Waschsauger abgesaugt worden und blitzblank geworden ist? Oder beim Trend, als glühend heiße Messer durch mannigfaltige Gegenstände getrieben worden sind:

Das gleiche Phänomen trifft wohl auf den PowerWash Simulator zu. Dort müsst ihr ohne strenge Vorgaben mit einem Hochdruckreiniger bewaffnet die verschiedensten Level auf Hochglanz polieren.

Im Karrieremodus erhaltet ihr Aufträge wie Polieren eines Golfcarts oder umfangreichere Aufgaben, bei denen ihr ein verdrecktes Spuk-Haus wieder zum Vorschein bringen müsst.

So wascht ihr Treppenstufe für Treppenstufe – ohne einen Zeitdruck zu spüren. Am Ende muss nur alles sauber sein. Es gibt verschiedene Ausrüstung, wie Reinigungsmittel oder Düsenaufsätze, die für verschiedene Arten von Dreck konzipiert sind – Stockflecken zum Beispiel. Da ist mehr Wasserdruck gefragt.

Währenddessen ereilen euch immer wieder amüsante Nachrichten von euren Auftraggebern, die sich zum Beispiel freuen, wieder aus dem Fenster blicken zu können, nachdem ihr dem Schmutz den Kampf angesagt habt.

Und das allerbeste am PowerWash Simulator: Die unliebsamen Parts von echter Arbeit, klammert das Spiel natürlich einfach aus. Ihr müsst weder schwitzen, noch wirklich mit all dem Dreck in irgendeiner Weise in Berührung kommen.

Wenn ihr euch jetzt noch einen Freund oder eine Freundin schnappt, könnt ihr den Gartenteich sogar zusammen von Entengrütze befreien – toll, oder?

Die simple, routinierte Arbeit ist das perfekte Spiel, um im Feierabend den Kopf abzuschalten und einfach nur den Schmodder auf befriedigende Weise schwinden zu sehen. Genau wie euren Stress. Also ab an die Entspannung!

