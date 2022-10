Resident Evil: 9 Geheimnisse, die nur echte Fans kennen

Resident Evil: 9 Geheimnisse, die ihr noch nicht kanntet. (Bildquelle: Capcom)

Die Horror-Reihe Resident Evil hat bekanntermaßen viele schaurige Details zu bieten. Einige der Geheimnisse sind aber nicht nur gruselig, sondern so gut versteckt, dass sie nur Hardcore-Fans kennen. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 9 der größten Geheimnisse.

Resident-Evil-Geheimnisse: Trauriger Weltrekord, geheimes Kraut und Co.

Resident Evil Village ist der aktuelle Ableger der legendären Horrorspielreihe und auch in den Kinos wurde das Universum vor Kurzem mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City wiederbelebt. Abseits der Zombie-Kämpfe und Rätsel-Lösungen gibt es auch sehr viele Geheimnisse innerhalb der Reihe, von denen noch nicht alle entdeckt oder gelöst worden sind. Die neun interessantesten haben wir heute für euch mitgebracht und in der unteren Bilderstrecke versammelt. Achtung: Manche sind wirklich verstörend!

Resident Evil: Diese 9 Geheimnisse habt ihr bestimmt noch nicht gekannt Bilderstrecke starten (10 Bilder)

Ein trauriger Weltrekord, ein geheimes Kraut und viele weitere Geheimnisse: Das sind die interessantesten Mysterien der letzten "Resident Evil"-Teile und dabei hat der neueste Teil Resident Evil Village sicher noch mehr parat. Wir dürfen also gespannt sein, was die Spieler vielleicht noch alles an Tageslicht bringen werden.