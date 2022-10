Steams beliebteste Grafikkarte ist über 6 Jahre alt

Diese Nvidia-Grafikkarte ist zwar alt, aber noch immer der Liebling aller Steam-Spieler. (Bild: spieletipps)

Welche Grafikkarte haben eigentlich die meisten Steam-Spieler in ihrem Rechner verbaut? Bestimmt ein top-aktuelles Modell, oder? Weit gefehlt! Die beliebteste Grafikkarte hat tatsächlich über 6 Jahre auf dem Buckel.

Grafikkarten-Urgestein: Die GTX 1060 ist Steams beliebteste GPU

Wer denkt, dass die aktuell beliebteste Grafikkarte der Steam-Spieler bestimmt ein topaktuelles Modell ist, hat sich geschnitten. Laut der aktuellen Steam-Hardware-Umfrage liegt tatsächlich ein inzwischen 6 Jahre altes Modell von Nvidia bei den Gamern noch immer am höchsten im Kurs: die GeForce GTX 1060. Auch heute noch setzen 6,94 Prozent der Steam-Nutzer auf die betagte GPU (Quelle: Steam).

Auf dem zweiten Platz folgt die GeForce GTX 1650 mit 6,32 Prozent, die Bronzemedaille geht an die GeForce RTX 2060 mit 6,19 Prozent – alles Grafikkarten, die inzwischen eher zu den Einsteiger-Modellen zählen.

Die Nvidia GeForce GTX 1060 ging im Sommer 2016 an den Start und galt damals als absoluter Preis-Leistungs-Tipp in der Mittelklasse. Für einen denkbar günstigen Einkaufspreis bekamen PC-Spieler hier eine solide Grafikkarte, mit der sie problemlos alle möglichen Spiele in Full-HD und in hohen Einstellungen spielen konnten.

Und obwohl die Grafikkarte inzwischen ein paar Jahre auf dem Buckel hat und die Hardware-Ansprüche der Spiele sich weiterentwickelt haben, gehört die GTX 1060 auch heute noch nicht zum alten Eisen. Klar, Spieler müssen sich damit abfinden, dass die Grafikeinstellungen ordentlich herunterschrauben müssen, wenn sie auch in aktuellen Spielen die 60-FPS-Marke knacken wollen. Doch immerhin wird der Videospeicher beim Spielen in Full-HD nicht zum Flaschenhals. Schließlich wurden im Ursprungsmodell satte 6 GB VRAM verbaut – zur damaligen Zeit ein durchaus respektabler Wert.

Wann geht die GTX 1060 in Rente?

Seit 6 Jahren dominiert die Nvidia GeForce GTX 1060 nun schon die Hardware-Charts – und ein Ende scheint aktuell noch nicht wirklich in Sicht zu sein.

Kleiner Nostalgie-Trip gefällig? So wurde die Nvidia GeForce GTX 1060 damals zur Ankündigung in Szene gesetzt:

Nvidia GeForce GTX 1060 – offizieller Ankündigungs-Trailer

Zwar ist bereits seit eigen Wochen das erste RTX-4000-Modell von Nvidia auf dem Markt (Quelle: GIGA), doch trotzdem scheinen die Besitzer einer GTX 1060 erst einmal weiterhin ihrer Grafikkarte treu bleiben. Wir sind gespannt, wie lange Nvidias ehemaliger Bestseller sich noch in den Charts halten kann.