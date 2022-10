GTA-Wunder: Rockstar hilft Spieler nach Troll-Attacke auf die Beine

GTA-Wunder: Rockstar zeigt Mitleid mit unglücklichem Spieler. (Bildquelle: Rockstar)

Bei einer fatalen Mission hat ein GTA-Online-Spieler seine gesamte Fracht verloren – Schuld daran hatte ein Online-Troll, der sich direkt danach aus dem Staub gemacht hat. Doch überraschenderweise zeigte Rockstar Mitleid mit dem Gamer und entschädigte ihn großzügig für sein Unglück.

Für einen GTA-Spieler ist eine Online-Mission wegen eines Troll desaströs geendet: Bei der Quest wurde die gesamte Fracht durch eine Explosion zerstört und der Griefer verschwand direkt im Anschluss aus der Lobby. Doch zum Glück hat Rockstars Kundenservice Mitleid mit dem Gamer gezeigt und eine beachtliche Entschädigung ausgezahlt.

GTA Online: Rockstar hat Mitleid mit Spieler

Nach der misslungenen Mission hat sich GTA-Fan und Reddit-User Username_Not_Found an Rockstars Kundenservice gewandt und sich darüber beschwert, dass ein Troll seine Fracht in die Luft gejagt hat. Die Antwort teilt er daraufhin im Subreddit von GTA Online.

In der Nachricht gibt der Kundenservice zunächst zu bedenken, dass es in der Natur des Gameplay-Designs liegt, dass andere Spieler Fracht zerstören können und es in diesen Fällen für gewöhnlich keine Erstattung vonseiten Rockstars gibt. Allerdings mache Rockstar in dieser Situation eine Ausnahme, weil es sich um einen von ihnen geschätzten Spieler handle – und in der Folge wurde dem Spieler 1 Millionen GTA-Dollar überwiesen.

Grand Theft Auto: Kundenservice hilft Gamern

Auf Reddit reagieren Spieler unterschiedlich auf den Post. Manche berichten, dass sie ebenfalls bereits von Rockstars Kundenservice ähnliche Entschädigungen erhalten haben, in gewissen Fällen angeblich sogar mehrfach. Andere wiederum zeigen sich von der Hilfsbereitschaft positiv überrascht und hätten mit einem solchen Entgegenkommen nicht gerechnet.

„Deine Fracht wurde zerstört und du hast dich an den Rockstar-Support gewendet und es hat tatsächlich geklappt?“ ( Reddit-User oqni )

) „Verdammt, wie viele Shark Cards musstest du kaufen, damit Rockstar dich so behandelt?“ ( Reddit-User InjusticeSGmain )

) „Ich hatte schon so viele Ausnahmen von Rockstar. Die sehen, dass ich ein hohes Level mit viel Spielzeit habe und geben mir einfach Kram lol. Sie behandeln einen gut, wenn man ein langzeitiger Spieler ist.“ (Reddit-User that-guy-Ri)

