Jetzt noch schnell spielen: Eines der besten Mystery-Games fliegt aus dem Game Pass

Der Xbox Game Pass verliert ein Mystery-Meisterwerk. (Bild: Dear Villagers)

Der Xbox Game Pass bietet eine Palette an über 100 verschiedenen Spielen. Um die Auswahl frisch zu halten, rotieren die Games auch immer durch. Einen Abgang solltet ihr allerdings nicht verpassen: The Forgotten City. Das Mystery-Game hat 2021 zu Recht viele Spielende in den Bann gezogen. Wir erklären euch, was euch darin erwartet und bis wann ihr noch Zeit habt, es zu zocken.

Bye Bye, Xbox Game Pass

Das Gaming-Abo von Microsoft wird regelmäßig mit frischem Spielefutter aufgefüllt, doch verabschieden sich auch immer wieder spannende Titel. Eines davon ist The Forgotten City. Das besondere Mystery-Game, welches auf einer Mod von Skyrim beruht, wird den Xbox Game Pass schon am 31. Oktober 2022 verlassen.

Höchste Eisenbahn, das Spiel jetzt noch schnell durchzuzocken! Spielen könnt ihr es übrigens auf PC, Xbox und in der Cloud.

Worum geht es in The Forgotten City?

Ihr werdet 2.000 Jahre in die Vergangenheit geschmissen und findet euch in einer verfluchten römischen Stadt wieder.

Eure Aufgabe ist es, die von einer Sünde verdammte Stadt zu retten. Doch was ist die Sünde? Das müsst ihr herausfinden. Sprecht mit den Bewohnern, löst Rätsel und offenbart das Mysterium.

Der besondere Clou: Ihr befindet euch in einer Zeitschleife. Ihr erlebt immer und immer wieder denselben Tag. Die Bewohner gehen den immer gleichen Tätigkeiten nach, doch ihr könnt euer Wissen, und Inventar, in den nächsten Tag retten.

Lernt die Geheimnisse der Bewohner und Abkürzungen der Stadt kennen, führt unterschiedliche Dialoge und seid Böse oder Gut. Aber vergesst nicht: Die Stadt lässt euch auch eure Sünden spüren.

Schaut euch auch den Trailer zu The Forgotten City an:

The Forgotten City: Launch-Trailer zur Zeitreise in die Antike

Die Bewertungen zum Spiel sprechen auch Bände: Auf Steam zum Beispiel kann es mit der Höchstwertung „Äußerst positiv“ davonziehen. Ganze 95 Prozent bewerten es positiv.

Wie lange braucht ihr für The Forgotten City?

Wenn ihr mit eurer Detektiv-Arbeit nur ein Ende erreichen wollt, könnt ihr The Forgotten City in guten sechs Stunden hinter euch bringen.

Um alle Geheimnisse und Enden zu finden, solltet ihr zehn Stunden einplanen. Genug Zeit also, um es noch vor Verlassen des Xbox Game Pass durchzuspielen.

