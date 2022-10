MW 2 ist euer erster Shooter? Diese Tipps helfen Genre-Neulingen

Diese Tipps sollten sich Shooter-Neulinge zu Herzen nehmen. (Bild: Activision)

Nicht jeder kommt als Shooter-Gott auf die Welt. Tatsächlich fließen oftmals viel Blut, Schweiß und Tränen, bis man anfängt, in Multiplayer-Matches stets an der Spitze des Scoreboards zu stehen. Wir geben euch ein paar simple Tipps an die Hand, die euch den Einstieg ins Genre erleichtern.

Diese Tipps sollten Shooter-Neulinge beachten

Mit Modern Warfare 2 geht Call of Duty heute in die nächste Runde. Die meisten Spieler dürften bereits seit Jahren mit der Reihe vertraut sein, doch der Platzhirsch schafft es immer wieder, auch komplette Neulinge ins Boot zu holen, die zuvor noch keine Shooter gespielt haben.

Call of Duty: Modern Warfare II (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2022 12:08 Uhr

Für alle unter euch, auf die das zutrifft: Unser Beileid. Denn ihr werdet höchstwahrscheinlich anfangs komplett untergehen. Doch das sollte euch nicht entmutigen, denn auch in Shootern gilt: Übung macht den Meister! Und damit ihr diesen Punkt etwas schneller erreicht, haben wir einige allgemeingültige Shooter-Tipps für euch zusammengestellt, die ihr als Einsteiger beherzigen solltet: