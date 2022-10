Was soll das, Activision? Diese geschmacklose CoD-Szene ist einfach unnötig

Da staunt auch Alejandro nicht schlecht. So geht Deeskalation bestimmt nicht. (Bild: Activision)

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist viel zu nah an der Realität, um diese einfach auszublenden. In der Mission an der mexikanisch-amerikanischen Grenze zeigt CoD mal wieder, dass man sich an jedem Thema unkommentiert bedienen darf und das kritische Hinterfragen einfach ausblendet.

Ein Kommentar von Daniel Hartmann:

CoD zeigt, wie Deeskalation nicht geht

Ich habe kein Problem damit, wenn ein Spiel mich in unangenehme Situation bringt. Wenn es mir Dinge zeigt, bei denen ich mich frage, ob das richtig ist, was gerade passiert. Das funktioniert aber nur, wenn nicht nur ich, sondern auch das Spiel sich bewusst damit auseinandersetzt. Call of Duty vermeidet das. Für den Schock werden Grenzen überschritten, aber es wird nie konkret, nie real und nie politisch.

In der Mission „Grenzbereich“ im neuen Modern Warfare 2 verfolgt ihr im Zweier-Team (mexikanische Spezialeinheit) einen Terroristen über die Grenze von Mexiko nach Amerika. Dieses Grenzgebiet ist per se schon ein politisches wie gesellschaftliches Pulverfass, aber damit sollt ihr euch nicht beschäftigen. Zwar seht ihr in der ersten Zwischensequenz, wie Menschen durch den dunklen Fluss vor den Scheinwerfern der Grenzpatrouillen flüchten, doch euer Kollege Alejandro macht euch schnell klar: „Vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich.“ Bloß nichts hinterfragen!

Das eigentliche Problem kommt aber erst, wenn ihr auf der amerikanischen Seite angekommen seid. Ihr sucht den Terroristen in einem Trailerpark, dessen Bewohner ängstlich, aber auch verärgert auf euch reagieren. Der erste Zivilist, der euch anpöbelt, soll dann auf die absurdeste Art wieder in seinen Wohnwagen geschickt werden. Das Spiel möchte von euch, dass ihr auf den Zivilisten zielt, um diesen dadurch zu beruhigen. Ihr könnt euch mal kurz vorstellen, wie beruhigt ihr seid, wenn ihr nachts vor eurer Haustür mit vorgehaltener Waffe zurück in euer Heim geschickt werdet.

Die Szene in der englischsprchigen Kampagne:

Die englische Beschreibung ist noch schlimmer, hier soll gezielt werden, um die „Situation zu deeskalieren“. Ihr könnt ja ein bisschen rumgoogeln und gucken, ob Experten Einsatzkräften dazu raten, Zivilisten mit vorgehaltener Waffe zu beruhigen, aber die Antwort sollte euch klar sein.

Es gäbe doch eine einfache Lösung

Mir will es ehrlich gesagt nicht in den Kopf, wieso die erste mögliche Reaktion für mich als Spieler, nicht das Drücken der Aktionstaste ist, um mit ruhiger Stimmer zu erklären, dass man Polizist im Einsatz ist. So wird Sgt. Maj. Rodolfo Parra, den ihr in dieser Mission spielt, das nämlich auch gelernt haben. Vielleicht war das den Entwicklern zu langweilig, vielleicht war es auch einfach ein kalkulierter Aufreger.

Man könnte das Ganze sogar so lassen, damit die Charaktere sich später darüber unterhalten könnten. Rodolfo könnte sagen, dass er das echt nicht gut gemacht hat und das er versteht, dass die Leute Angst hatten. Aber genau um diese inhaltliche Auseinandersetzung drückt sich Activision, wo es nur geht und deswegen entstehen so geschmacklose Szenen wie diese. Szenen, die sagen: „Das war genau richtig. So verhält man sich in dieser Situation.“

Für Kontroversen sorgte CoD schon immer:

Kein Kontext, keine Einordnung, kein Kommentar. Wir deeskalieren mit der Waffe, wir zerstören Dörfer aus dem Gunship, wir lassen den Terroristen, für den wir das Dorf zerstört haben, frei, wegen irgendwelcher Regeln. Diese gelten kurze Zeit später nicht mehr, die Kartell-Lady kommt in den Schiffscontainer. Wenn mein Spiel so nah an der echten Welt ist, dann habe ich mich mit dieser auch auseinanderzusetzen. (Mainstream)-Videospiele könnten noch viel weitergehen, wenn sie den Mut hätten, es richtig einzuordnen. Stattdessen wird möglichst unverfänglich provoziert. Drückt „F“ für, was soll der Blödsinn?