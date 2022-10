Überraschungs-Hit auf der Xbox: Deshalb ist ein kurioses Open-World-Game so beliebt

Xbox-Überraschung: Kurioses Open-World-Spiel ist seit Monaten in den Charts. (Bildquelle: RubberBandGames)

In den Xbox-Charts hat sich ein kurioses Open-World-Game still und heimlich als erfolgreicher Dauerbrenner etabliert. Auch auf Steam kann die Sandbox Fans begeistern. Aber was macht den Überraschungs-Hit so populär?

Wobbly Life: Riesen-Hit auf Xbox

Bereits seit August findet sich in den Xbox-Charts zwischen erwartbaren Blockbustern wie Assassin’s Creed, FIFA und The Witcher immer wieder der gleiche Überraschungsgast: Wobbly Life. Das Sandbox-Spiel verkauft sich in den letzten Monaten also offensichtlich wie geschnitten Brot, fliegt dabei aber gleichzeitig in vielerlei Hinsicht unter dem Radar hindurch. Was macht das Spiel so besonders?

Hier geht's zu Wobbly Life im Xbox-Store!

Steam-Community feiert Sandbox-Spiel

In Wobbly Life übernehmt ihr Kontrolle über einen gelben Wobbly-Charakter, steuert ihn durch eine bunte Stadt und nehmt unterschiedliche Mini-Jobs an, um euch Fahrzeuge, Outfits und Häuser zu kaufen.

Schaut euch hier den Trailer zu Wobbly Life an:

Wobbly Life: Official Xbox-Trailer

In der Xbox-Community kommt dieses chaotische Sandbox-Konzept in jedem Fall gut an – neben der beachtlichen Präsenz in den Verkaufscharts hat Wobbly Life eine Wertung von 3,8 von 5 Sternen. Auf Steam zeigen sich Spieler von der Early-Access-Version übrigens aber sogar noch deutlich begeisterter. Über 8.500 Bewertungen kommen dort zu dem Resultat „Äußerst positiv“.

Spieler berichten dort von einer riesigen Vielfalt an Aufgaben, Mini-Jobs und Rätseln und loben außerdem, dass ihr das Spiel auch im Koop-Modus zocken könnt.

(Quelle: Steam)

Einschätzung von Gregor Elsholz

Beim kurzen Anspielen von Wobbly Life präsentiert sich der Xbox- / Steam-Hit in kinderfreundlich-bunter Optik mit einer ordentlichen Portion Humor und hält einige skurrile Überraschungen parat. In der Sandbox warten zahlreiche verschiedene Tätigkeiten wie Pizza ausliefern, Rennen fahren oder kleinere Sammel-Quests auf Spieler.



Die an sich simplen Aufgaben können durch das Physik-basierte Gameplay, das an Spiele wie Human Fall Flat oder Moving Out erinnert, aber zu echten Herausforderungen werden, wenn euer Charakter über Zäune fällt, Items fallenlässt oder sich im Flugzeug zwischen einigen Bäumen verhakt.



Somit bietet Wobbly Life durchaus ein gewisses Frustpotenzial, aber die Jagd nach neuen Kleidungsstücken und anderen Collectibles können motivieren und vor allem jüngere Spieler finden in dem Spiel von Publisher RubberBandGames eine witzige Sandbox, die auch zusammen mit Freunden oder Verwandten im Koop-Modus erkundet werden kann. Der Hype kommt also nicht von ungefähr.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 11 Game-Pass-Geheimtipps, die ihr kennen solltet: