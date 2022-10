Ernsthaft, Xbox? Für dieses Feature sollte niemand bezahlen müssen

Xbox: Ein fehlendes Feature lässt den Controller extrem alt aussehen. (Bildquelle: spieletipps)

Microsoft bietet für die Xbox Series X|S unterschiedliches Zubehör an, manches davon sinnvoll, anderes eher weniger. Ganz besonders ärgerlich ist allerdings ein bestimmter Zubehörartikel für den Controller, denn dieses Feature sollte eigentlich von vornherein kostenlos im Gamepad enthalten sein.

Ein Kommentar von Gregor Elsholz:

Der Controller der Xbox Series X ist wie ein Käsebrot, ein Paar Regular Fit Jeans oder ein Glas Wasser mit Zimmertemperatur. Solide. Verlässlich. Er fällt nicht auf, sondern verrichtet still und leise seine Arbeit. Er ist ein Freund, der auf Partys nie die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Microsofts Gamepad hat zwar nicht die gleichen Next-Gen-Features wie der PS5-DualSense, aber das ist kein Problem – was mich in den Wahnsinn treibt, ist etwas ganz Anderes. Ich brauche keinen Adaptive Trigger, ein Touchpad oder haptisches Feedback. Was ich brauche, ist ein eingebauter Akku, der funktioniert.

Xbox-Controller: Akku-Pack ist ein Witz

Microsoft bietet seine normalen Controller mit herkömmlichen AA-Batterien an. Wer einen aufladbaren Akku haben möchte, muss sich das Play & Charge Kit gesondert bestellen – doch leider funktioniert es bei mir nicht so, wie es soll. Manchmal ist das Akku-Pack nach kurzer Zeit komplett aufgeladen, manchmal reichen 8 Stunden nicht, um über die nächsten 5 Minuten zu kommen.

Natürlich kann es sich bei mir einfach um ein fehlerhaftes Produkt handeln – ein kurzer Blick online sagt mir allerdings zumindest, dass ich mit dem Ladeproblem nicht völlig allein dastehe. Es herrscht außerdem große Verwirrung darüber, welches Akku-Pack eigentlich am besten ist – Microsofts oder eines der gefühlt hundert Drittanbieter.

Xbox | Das beste Zubehör für Series X und One

Microsoft sollte sich Beispiel an PS5 & Switch nehmen

Das Controller-Akku-Pack erzeugt somit ordentlich Stress für absolut keinen Mehrwert. Stattdessen ist die Preisfrage, warum ich 23 Euro für ein Gadget bezahlen muss, das erstens nicht richtig funktioniert und zweitens selbst bei der Konkurrenz nicht separat verscherbelt wird.

Sogar Sony und Nintendo sind nicht so dreist und verkaufen ihre Controller ohne Akkus – und hier handelt es sich um zwei Unternehmen, die ihren Fans in Form vom Remakes und Remastered-Versionen quasi jedes Jahr das gleiche Spiel zum gehobenen Vollpreis andrehen wollen.

Der Xbox Elite Series 2 Controller verfügt über einen internen Akku – kostet allerdings auch deutlich mehr:

Xbox Elite Series 2 Wireless-Controller - Schwarz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2022 16:55 Uhr

Xbox: Batterien sind nicht mehr zeitgemäß

Natürlich gibt es Alternativen zu den Akku-Packs für den Xbox-Controller – beide sind allerdings suboptimal. Normale Batterien sollten schon allein aus Umweltgründen 2022 nicht mehr zur Debatte stehen und gewöhnliche Akkus zwingen mich dazu, unförmige Plastikmonstrositäten zum Aufladen in meine Steckdose zu zwängen.

Die Lösung für dieses Problem wäre so einfach und liegt so dermaßen auf der Hand, dass Microsofts Position ein ziemlich schlechtes Bild abgibt – wie ein verschimmeltes Käsebrot, ein Paar Jogging-Hosen mit Knopfleisten an der Seite oder ein Glas Batteriesäure mit Zimmertemperatur.

Es gibt auch Dinge, die Microsoft besser macht als Sony – wir zeigen sie euch in unserer Bilderstrecke: