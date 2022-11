Wir stellen euch hier 14 Spiele aus unserer Kindheit vor, die noch immer absolut großartig sind. (Bildquelle: Capcom / Blizzard Entertainment / cleanpng)

Wir alle werden älter und von uns allen fordert das Alter seinen Tribut. Das gilt übrigens für Videospiele. Während vielen Games das Alter rasch anzumerken ist, gibt es wiederum andere Vertreter, die weniger zu altern als viel mehr zu reifen scheinen – deren Qualitäten auch heute noch genauso sichtbar sind, wie sie es früher waren. Wir stellen euch daher hier 14 Spiele vor, die besonders gut gealtert sind.

Diese 14 Spiele aus eurer Kindheit sind auch heute noch ein Knaller

Wir erinnern uns natürlich oftmals sehr wehmütig an unsere Kindheit zurück. In unserer Erinnerung waren die Spiele, die wir damals gezockt haben, einfach großartig und haben toll ausgesehen.

Blicken wir Jahre später zurück, müssen wir leider häufig mit reichlicher Ernüchterung feststellen, dass unsere Lieblingsspiele von früher vielleicht doch nicht ganz so perfekt waren und dass ihnen das Alter dann doch deutlich anzusehen ist.

Doch in mitten all dieser Enttäuschungen gibt es dann einige wenige Perlen, die wir heute noch ansehen und feststellen: Diese Spiele sind wirklich so gut wie in unseren Erinnerungen. Diesen Spielen konnte der Zahn der Zeit nichts anhaben.

Die Qualitäten, die ein gut gealtertes Spiel auszeichnen, können ganz unterschiedlich gelagert sein. Einige sehen einfach so schön aus, dass sie auch heute noch mit ihrer Optik beeindrucken. Andere wiederum bestechen durch ein makelloses Gameplay, von denen sich Spiele auch heute noch eine gute Scheibe abschneiden können.

Wiederum andere Games können einfach mit einer tollen Geschichte oder besonders gut geschriebenen Figuren glänzen, sodass alle übrigen Makel überstrahlt werden. Und dann gibt es einige Spiele, die all diese Möglichkeiten in sich vereinigen und einfach insgesamt absolut großartig sind.

In unserer Bilderstrecke wollen wir euch 14 herausragende Videospiele vorstellen, die auch im hohen Alter noch glänzen und durch ihre zeitlosen Qualitäten überzeugen.

Hinweis: Zugunsten der inhaltlichen Abwechslung haben wir uns übrigens dafür entschieden, nur ein Spiel pro Franchise in die Liste aufzunehmen.

Wie guter Wein | Diese Spiele aus unserer Kindheit sind besonders gut gealtert Bilderstrecke starten (15 Bilder)

