Steam-Tipp: Survival-Horror-Hit jetzt für kurze Zeit im Angebot

Steam-Tipp: Survival-Horror ist aktuell stark reduziert. (Bildquelle: jacktostudios / Valve)

Zu Halloween gibt es im Steam-Store zahlreiche Horror-Angebote – eins davon solltet ihr euch als Fans von Survival-Spielen aber in jedem Fall genauer anschauen. Für die Community ist das Zombie-Spiel Night of the Dead nämlich ein echter Geheimtipp.

Night of the Dead ist ein Survival-Highlight auf Steam, das manche Horror-Fans möglicherweise bislang noch nicht entdeckt haben. Das Zombie-Game befindet sich noch im Early-Access-Stadium, hat aber bereits zahlreiche positive Kritiken auf der Plattform bekommen – und aktuell ist es im Halloween-Sale um 33 Prozent reduziert.

Steam: Survival-Horror-Spiel jetzt im Angebot

In Night of the Dead findet ihr euch in einer von der Außenwelt abgeschnittenen Stadt wieder und müsst euch gegen Horden von Zombies erwehren. Um die Wellen der Untoten bestmöglich unter Kontrolle zu bekommen, müsst ihr Abwehranlagen, Festungen und Fallen errichten.

Schaut euch hier den offiziellen Early-Access-Trailer von Night of the Dead an:

Night of the Dead: Early-Access-Trailer

Das Entwickler-Team jacktostudios besteht zwar nur aus zwei Personen, doch Night of the Dead hat sich auf Steam trotzdem bereits eine bemerkenswerte Community aufgebaut und dabei schon über 6.000 sehr positive Rezensionen erhalten. Mit dem aktuellen Rabatt ist das Survival-Game für Genre-Fans also auf jeden Fall einen genaueren Blick wert – derzeit bekommt ihr es schon für 14,06 Euro statt 20,99 Euro.

Hier geht's zu Night of the Dead auf Steam!

Horror-Hits im Halloween-Sale auf Steam

Der große Halloween-Sale auf Steam läuft nur noch bis zum 1. November um 18 Uhr. Ihr solltet euch also beeilen, wenn ihr die Angebote rund um gruselige Horror-Highlights noch wahrnehmen wollt. Neben Night of the Dead warten natürlich noch diverse andere Hits auf euch, darunter Schwergewichte wie Days Gone, The Evil Within und Resident Evil Village. Die 13 besten Deals findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

