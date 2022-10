CoD ohne Hardcore-Modus: Entwickler verrät, wann es endlich losgeht

Es gibt endlich ein Start-Datum für den Hardcore-Modus in Call of Duty: Modern Warfare 2. (Bild: Activision)

Nachdem die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare 2 stolz alle Modi bekannt gegeben haben, darunter auch die Tier-1-Playlist, ist dieser Hardcore-Modus zum Start doch nicht verfügbar – ganz zur Enttäuschung der Fans. Jetzt rückt Infinity Ward aber mit der Sprache raus und verrät, ab wann ihr den Modus endlich zocken könnt.

Meldung vom 31. Oktober:

Mit dem Start am 28. Oktober sollten Spieler von Call of Duty: Modern Warfare 2 eigentlich auch in den Genuss des Hardcore-Modus kommen – so hatte es Entwickler Infinity Ward zwei Tage vor Release noch versprochen.

Mit Veröffentlichung kam die böse Überraschung: Die Tier-1-Playlist, welche das Harcore-Spielerlebnis bietet, ist doch nicht verfügbar. Zunächst hatten die Macher auch kein Wort darüber verloren, wann diese denn endlich spielbar sein wird – bis jetzt.

In einem Blogpost findet sich ein klitzekleines Update, dass verrät, dass die Tier-1-Playlist nun mit Beginn der Season 1 online sein wird. Das heißt, ihr könnt ab dem 16. November endlich mit dem knallharten Modus rechnen (Quelle: Call of Duty).

Mit diesen Einstellungen verschafft ihr euch im Multiplayer einen Vorteil gegenüber euren Kontrahenten:

Originalmeldung:

Modern Warfare 2: Aktuell ohne Hardcore-Modus

Der Startschuss von Modern Warfare 2 ist zwar gefallen, doch wirklich sauber lief der Launch des neuen CoDs nicht ab. Vielen Spielern sind bereits diverse Kritikpunkte aufgefallen, welche den Entwicklern anscheinend durch die Lappen gegangen sind.

Eines scheint die Fans abseits der unübersichtlichen Benutzeroberfläche besonders zu stören: der fehlende Hardcore-Modus. Das spiegelt sich auch in den Kommentaren auf Reddit wider:

Was vielen Fans daran sauer aufstößt: Zwei Tage zuvor veröffentlichten die Entwickler noch einen Post, in dem alle Multiplayer-Inhalte aufgezählt wurden, die direkt zum Launch zur Verfügung stehen sollten. Darin enthalten ist auch die Tier-1-Playlist. In dieser haben die Spieler weniger Lebensenergie, Teambeschuss ist aktiviert und die HUD-Anzeigen sind stark reduziert – der Hardcore-Modus eben (Quelle: Steam).

CoD-Entwickler rudern auf Twitter ohne Erklärung zurück

Nachdem Hardcore-Fans ihre Lieblings-Playlist nirgendwo finden konnten, kam natürlich in Foren und auf Social Media die Frage auf: Wo ist der Spielmodus denn nun?

Die kurze Antwort: Er ist schlicht und ergreifend noch nicht verfügbar. Das geht aus einem offiziellen Twitter-Post hervor:

Was hingegen im Text fehlt, ist die Erklärung, warum der Modus nicht zur Verfügung steht. Auch in den Kommentaren unter dem Post bleibt das CoD-Team den Fans diese Antwort schuldig.

Auf Reddit spaltet sich die Spielerschaft währenddessen in zwei Fraktionen: Die eine Hälfte denkt, dass der Hardcore-Modus kurz vor dem Launch noch verbuggt war und die Entwickler ihn deswegen rausgenommen haben. Sie zeigen Verständnis dafür und empfehlen den Spielern, sich einfach in Geduld zu üben und währenddessen die anderen Modi auszuprobieren.

Die andere Hälfte hingegen ist regelrecht außer sich. Für sie scheint das Spiel ohne Hardcore-Modus unspielbar zu sein. Einige gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass sie das Spiel erst wieder anrühren, wenn der Hardcore-Modus nachgepatcht wurde.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, wann die Tier-1-Playlist ihren Weg ins Spiel finden wird. Sobald es Neuigkeiten gibt, geben wir euch Bescheid.