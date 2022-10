Steam-Überraschung: Wuselige Weltraum-Simulation begeistert PC-Spieler

Eine neue Simulation auf Steam macht euch zum Weltraum-Admiral. Bei den Spielern kommt das schon jetzt sehr gut an. (Bildquelle: Walternate Realities/ Valve)

In den unendlichen Weiten des Weltraums könnt ihr jede Menge Abenteuer erleben. Ein neues Spiel auf Steam lässt euch dafür euer eigenes Raumschiff entwerfen und die Crew befehligen. Die Simulation ist schon jetzt ein Steam-Hit.

Weltraum-Simulation ist kurz nach Release schon ein Steam-Hit

Bereits jetzt gibt es viele Spiele, mit denen Sci-Fi-Fans einen Abstecher ins Weltall unternehmen können. Das neu erschienene Cosmoteer: Raumschiffarchitekt & Kommandant macht seinem Namen dabei allerdings alle Ehre. Ihr könnt einen eigenen Sternenkreuzer ganz nach euren Wünschen entwerfen und euch anschließend die Kapitänsmütze aufsetzen.

Die Weltraum-Simulation steht aktuell auf dem vierten Platz der Steam-Topseller-Liste (Quelle: Steam-Topseller). Eine beachtliche Leistung dafür, dass das Spiel erst am 24. Oktober erschienen ist und sich darüber hinaus noch im Early Access befindet. In etwa einem Jahr soll Cosmoteer: Raumschiffarchitekt & Kommandant dann fertig sein. Bis dahin sollen allerdings noch einige weitere Features wie Entermannschaften und Sternenjäger hinzugefügt werden.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer für Cosmoteer: Raumschiffarchitekt & Kommandant an:

Cosmoteer: Gameplay-Trailer für die Weltraum-Simulation

Steam-Hit im Weltall verspricht viel Gewusel

Schon jetzt verspricht Cosmoteer: Raumschiffarchitekt & Kommandant eine scheinbar unendliche Auswahl beim Bau des eigenen Schiffs. Laut der Produktbeschreibung ist das Tool dafür einfach zu lernen, aber schwierig zu meistern. Immerhin hat die Position von Waffen und Triebwerken auch starken Einfluss auf das eigene Überleben.

Hier kommt ihr zur Steam-Seite des Spiels

Die Verwaltung der Crew verspricht dann auch viel Komplexität. Immerhin sollen mehr als eintausend Menschen simuliert werden, die sich um die verschiedenen Aufgaben kümmern, die auf einem Raumschiff so anfallen. Eure Skills in beiden Bereichen könnt ihr dann sowohl alleine als auch in PVP-Duellen mit anderen Spielern beweisen.