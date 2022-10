Was soll das CoD? Community beklagt die vielen fehlenden Features

Der CoD-Community fehlen zum Release von Modern Warfare 2 einige wichtige Features. (Bild: Activision).

Vergangene Woche ging mit Modern Warfare 2 der mittlerweile 19. Teil der Hauptreihe von Call of Duty an den Start. Die Community ist also an viele Features und Inhalte gewöhnt und nicht gerade begeistert, dass im neuesten Teil einige davon einfach fehlen.

Modern Warfare 2: Diese Features fehlen im neuen CoD

Laut vielen Fans ist Call of Duty: Modern Warfare ohne eine Vielzahl an Features erschienen, die normalerweise ein fester Bestandteil eines jeden CoD sind. Im Reddit finden sich zahlreiche Threads, in denen die Spieler auflisten, was ihrer Meinung nach schon längst im Spiel zu finden sein sollte.

Diese Features fehlen aktuell der CoD-Community:

Ranglisten

konkrete Werte für die Waffen

die Baracken

der komplette Hardcore-Modus (neuer Name „Tier 1“)

allgemeine Herausforderungen mit Belohnungen

Medaillen

die Möglichkeit, eigene Blaupausen zu speichern

die Möglichkeit, das Fadenkreuz anzupassen

Zeitanzeige für 2XP-Token

Benachrichtigungen für das Erfüllen von Camo-Herausforderungen im laufenden Spiel

Crossplay-Optionen

In den Reddit-Threads finden sich noch weitere Punkte, die nur von einer kleineren Spieleranzahl genannt wurden. (Quelle: Reddit). Tatsächlich sind viele Spieler einfach verwirrt, warum so viele Features zum Start fehlen. Der Nutzer OperationBeautiful82 findet es „bizarr, dass so viele Dinge weggenommen oder zurückgehalten werden.“ (Quelle: Reddit).

Official Launch Trailer | Call of Duty: Modern Warfare II

Hinzu kommt, dass die Map „Museum“ aus der Beta nicht zum Release verfügbar ist. Das Waffen-Tuning musste wie das Ping-System aufgrund von Bugs temporär aus dem Spiel entfernt werden. In Summe fehlt es Modern Warfare 2 also an vielen Features und Inhalten.

Motivation leidet durch fehlende Inhalte

Vielen Spielern nimmt das Fehlen dieser Features einen Teil ihrer Motivation überhaupt zu spielen. Mit dem fehlenden Hardcore-Modus steht ein ganzer Teil der Community ohne den Spielinhalt da, der für sie am wichtigsten ist. Durch die fehlenden Herausforderungen gibt es für einige Spieler weniger Gründe zu spielen.

Einige scherzen darüber, dass die meisten Sachen sogar im Spiel vorhanden sind, man sich aber durch das „furchtbare User Interface“ einfach nicht finden kann. Die Gestaltung der Menüs und auch des HUDs kommt in Teilen der Community auch nicht sonderlich gut an.