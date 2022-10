Ikea hat keinen Bock auf Horror: Steam-Spiel droht fette Klage

Ein unfertiges Horrorspiel auf Steam hat jetzt eine Klage von Ikea am Hals. (Bild: Ziggy, Getty Images/Nuthawut Somsuk)

Vor einigen Wochen hat das Steam-Spiel The Store is Closed breitere Aufmerksamkeit bekommen. In dem Horrorspiel müsst ihr nachts in einem Möbelhaus um euer Überleben kämpfen. Durch die Ähnlichkeiten zum schwedischen Einrichtungshaus Ikea hat der Indie-Entwickler jetzt allerdings dessen Anwälte am Hals.

Ikea will Indie-Entwickler verklagen

Das unfertige Horrorspiel The Store is Closed konnte vor einiger Zeit erfolgreich mithilfe einer Kickstarter-Kampagne finanziert werden und ist deshalb in den Fokus der Presse gerückt. Auch wir berichteten:

Doch wie es aussieht, muss der Indie-Entwickler Jacob Shaw nun einige Änderungen an seinem Steam-Spiel vornehmen. Denn wie Kotaku berichtet, ist ein Brief bei ihm ins Haus geflattert. Darin fordert ihn die New Yorker Anwaltskanzlei Fross Zelnick im Auftrag von Ikea auf, bestimmte Ähnlichkeiten zu ihrem Möbelhaus zu entfernen. Er soll also gegen Urheberrecht verstoßen (Quelle: Kotaku).

Das besonders Harte: Er soll dafür auch nur knappe zehn Tage Zeit bekommen. Ansonsten folgen rechtliche Schritte.

Was sagt ihr? Sieht das aus wie Ikea? (Bild: Ziggy)

Was soll The Store is Closed genau ändern?

Auszüge aus dem Anwalt-Brief listen die genauen Dinge auf, die ihrer Meinung gegen das Urheberrecht verstoßen:

“Ihr Spiel nutzt ein blaues und gelbes Schild mit einem skandinavischen Namen auf dem Geschäft, ein blaues, Box-ähnliches Gebäude, gelb-gestreifte Shirts, identisch mit denen, die von IKEA-Personal getragen wird, ein grauer Pfad auf dem Boden, Möbel, die wie IKEA-Möbel aussehen und Produktschilder, die wie IKEA-Schilder aussehen. All das zuvor Erwähnte suggeriert, dass das Spiel in einem IKEA-Geschäft spielt.“

Shaw selber hat in seinem Spiel und auch in den Auftritten auf Steam oder Kickstarter niemals mit Ikea als Namen geworben. In der Berichterstattung haben mehrere Gaming-Seiten allerdings mit Ikea in den Überschriften getitelt.

Ikea befürchtet wohl, dass die Assoziationen mit ihrem Möbelhaus zu groß werden, denn im Brief erwähnen die Anwälte auch:

“Des Weiteren stellen mehrere Kommentare von Lesern dieser Artikel eine Assoziation mit einem IKEA-Geschäft her.“

Über Kotaku gibt der Indie-Entwickler an, dass er sich dem Ultimatum wohl oder übel beugen muss und die Änderungen vornehmen wird. Eigentlich wollte er die letzten Wochen der Kickstarter-Kampagne damit verbringen, ein Update für alle neuen Alpha-Tester vorzubereiten. Stattdessen muss er jetzt verzweifelt den gesamten Look des Spiels überarbeiten, um nicht verklagt zu werden.

