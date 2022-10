God of War: Ragnarök – Kurioser Fehler erhöht Spoiler-Gefahr

God of War: Ragnarök – Frühzeitiger Verkauf führt zu Spoilern. (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

Der Release von God of War: Ragnarök steht vor der Tür und die PS5-Community kann den Blockbuster kaum noch erwarten. Allerdings müsst ihr euch jetzt ganz besonders vor Spoilern in Acht nehmen, denn durch einen kuriosen Verkaufsfehler wurde das Spiel mancherorts bereits zwei Wochen zu früh verkauft.

Die Vorfreude auf God of War: Ragnarök wächst in der PlayStation-Community mit jedem Tag. Das neue Kratos-Abenteuer wird in weniger als zwei Wochen erscheinen, doch einige Shops haben das Spiel offenbar verfrüht verkauft. Als Resultat müsst ihr euch nun in den sozialen Medien ganz besonders vor Spoilern in Acht nehmen, wie Producer Cory Barlog zähneknirschend kommentiert hat.

God of War: Ragnarök – Spoiler-Gefahr durch Verkaufsfehler

Dass aktuell Spoiler zu God of War: Ragnarök auf Twitter, Reddit und anderen Foren die Runde machen, gefällt Barlog überhaupt nicht. Grund für die aufkommende Spoiler-Schwemme ist laut ihm mindestens ein Händler, der das Game ganze zwei Wochen zu früh verkauft hat.

Auf Twitter hat Barlog seinem Frust über den verfrühten Verkauf von God of War: Ragnarök Ausdruck verliehen, auch wenn er keine Namen oder Anzahl der Händler bekannt gibt, die den offiziellen Release-Termin des Spiels ignoriert und nach eigenem Gutdünken vorgezogen haben. Bei der Community entschuldigte er sich für den Umstand, dass Gamer online nun aktiv Spoilern aus dem Weg gehen müssen. Darüber hinaus stellt er klar, dass das Entwickler-Team von dem Leak ebenfalls schwer getroffen ist.

PS5-Blockbuster: Community muss Spoilern aus dem Weg gehen

Das Verkaufs-Leak von God of War: Ragnarök ist somit sowohl für Gamer als auch für die Entwickler von Santa Monica Studio ein echtes Ärgernis. Die Spoiler, die kursieren, lassen sich nun natürlich nicht mehr vollständig entfernen. Wenn ihr also das neue Kratos-Abenteuer so unbefangen wie möglich spielen wollt, solltet ihr euch in den nächsten Tagen in Online-Foren vorsehen. Zum Glück ist es zumindest bis zum Release am 9. November nicht mehr allzu lange hin.

Schaut euch hier nochmal den Trailer zu God of War Ragnarök an: