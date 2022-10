Modern Warfare 2: Mit diesem Multiplayer-Gadget treibt ihr eure Gegner zur Weißglut

Die Cruise-Missile ist in Modern Warfare 2 sehr gefährlich, außer ihr habt das richtig Field-Upgrade. (Bild: Activision)

Kill- beziehungsweise Scorestreaks können großen Einfluss auf ein Match in Call of Duty nehmen. Gerade zum Anfang ist die Cruise-Missile allgegenwärtig und kann jede Menge Kills ermöglichen. Wollt ihr eure Gegner ärgern, gibt es aber ein simples Mittel gegen die tödlichen Raketen.

Modern Warfare 2: Das Trophy-System ist euer bester Freund

Schon seit dem ersten Modern Warfare gibt es in Call of Duty Killstreaks. Modern Warfare 2 setzt auf ein System bei dem ihr zwischen Scorestreaks und Killstreaks wählen dürft. Egal ob Kills oder Punkte, ihr bekommt dieselben nützlichen Helfer. Zum Standard beim Spielstart gehört die Cruise-Missile. Dieser Marschflugkörper wird nach dem Start von euch übernommen und ins Ziel gelenkt.

Gerade wenn ihr eine Flagge oder eine Zone in Hardpoint freiräumen wollt, ist die Cruise-Missile ein nützlicher Helfer und kann auch ein ganzes Team erwischen. Wenn ihr eurem Gegner diesen Vorteil und auch diese Freude vermasseln wollt, gibt es einen einfachen und auch aus älteren Spielen bekannten Trick: Das Trophy-System.

Wie ihr in diesem Reddit-Clip sehen könnt, hält der kleine Apparat auch problemlos die große Rakete auf:

Ihr seid nicht nur vor Raketen sicher

Das Trophy-System ist ein sehr nützliches Field-Upgrade, um sich auch vor Granaten zu schützen. Aber seid vorsichtig, denn das Trophy-System hält maximal drei Granaten auf. Bei größeren Angriffen, wie einer Cruise-Missile, werden alle drei Ladungen verbraucht.

Falls ihr das übrigens für Science-Fiction haltet: Die sogenannten Abstandsaktiven Schutzmaßnahmen gibt es auch in der Realität. Allerdings finden sich diese eher an Panzern, Helikoptern oder Flugzeugen. In Modern Warfare 2 findet ihr sogar noch weitere Systeme aus dieser Kategorie, wie zum Beispiel die Täuschkörper der Helis in Ground War.

