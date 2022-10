Call of Duty: 6-Jähriger gibt Tipps zu Modern Warfare 2 – und sie sind pures Gold

Wenn dein Kind den vollen Durchblick bei CoD: Modern Warfare 2 hat. (Bild: Activision, Getty Images/BrianAJackson)

Seit dem 28. Oktober drehen die Spieler endlich ihre Runden durch das neue Call of Duty: Modern Warfare 2. Um im Multiplayer-Modus mit möglichst vielen Kills nach Hause zu gehen, gilt es eigentlich nur einige grundlegende Regeln zu beachten. Das hat auch ein Sechsjähriger erkannt, der seine Tipps auf Reddit teilt und die Community damit im Sturm erobert.

„Spiel lieber Minecraft, du bist nicht gut in CoD“

Mit jedem neuen Call of Duty sprudeln auch immer wieder hilfreiche Tipps für Kills und Sieg an die Oberfläche. Wir haben auch einige grundlegende Tipps für Shooter-Neueinsteiger am Start:

Genauso gut meint es jetzt auch ein Sechsjähriger, der seinem Vater beim Spielen von CoD: Modern Warfare über die Schulter schaut und dabei mehr oder weniger gute Ratschläge parat hat.

Diese teilweise schmerzhaften Tipps teilt der Vater nun auf Reddit und trifft damit genau den Geschmack der Community. Um in CoD: Modern Warfare 2 so richtig zu glänzen, müsst ihr nur folgende Tricks des Kindes beherzigen:

1. Du solltest versuchen zu gewinnen

2. Du musst schneller schießen

3. Vielleicht solltest du Minecraft versuchen, du bist nicht gut in diesem Spiel

4. Schreien hilft nicht

5. Mama sagt, wenn dich etwas wütend macht, solltest du eine Pause einlegen und etwas anderes machen

6. Er ist genau da!

7. Warum bist du gestorben? Ich habe gesagt, er ist genau da

8. Ich denke, ich kann das besser als du

9. Warum spielst du das Game? Du gewinnst nie

10. Guck hinter dich, sie sind immer hinter dir

Diese zehn Gebote sind so einleuchtend, wie unbarmherzig. Sind aber purer Zucker für die Community auf Reddit.

Was sagen die CoD-Spieler zu den goldigen Tipps?

Der Sechsjährige, der zu einem waschechten Backseat-Gamer mutiert, kommt an. Über 100 Kommentare versammeln sich unter dem Post und witzeln über die „hilfreichen“ Tipps.

Der Nutzer BedContent9320 hat auch eine gute Idee für die Verwendung dieser Ratschläge:

„Können wir diese bitte als Tipps im Ladebildschirm haben?“

Einige bestätigen auch, wie akkurat diese Anmerkungen von Nebenstehenden sind. Nutzerin BoatyMcBoatface_23 dazu:

„‚Mama sagt, wenn dich etwas wütend macht, solltest du eine Pause einlegen und etwas anderes machen.‘ Hat mich zum Lachen gebracht, ich kann als Mutter bestätigen, wir sagen das. Sogar als Gamer-Mütter.“

Eins ist klar: Solche Ratschläge können euch auch auf die Palme bringen. Nutzer JM761 hat die passende und bissige Antwort darauf parat:

„‚Du solltest versuchen, zu gewinnen.‘ Warum bin ich da vorher noch nicht drauf gekommen!?!“

