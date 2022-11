Xbox-Hit: Skurrile Simulation startet direkt nach Release richtig durch

Xbox: Der Gas Sation Simulator startet durch. (Bildquelle: MD Games S.A.)

Eine neue Simulation hat die Herzen der Xbox-Community im Sturm erobert. Kurz nach dem Release sorgt das Spiel in den Verkaufscharts für Furore. Das Konzept, eine eigene Tankstelle aufzubauen, trifft offensichtlich einen Nerv für viele Gamer.

Die Xbox-Community hat einen neuen Hit aus dem Simulations-Genre gefunden: Das Spiel Gas Station Simulator erobert kurz nach seinem Release die Bestseller-Charts und sorgt für positive Bewertungen – offensichtlich träumen viele Gamer davon, eine Tankstelle in Betrieb zu nehmen.

Gas Station Simulator ist plötzlich ein Xbox-Bestseller

Der Tankstellen-Simulator von Publisher MD Games S.A. ist am 20. Oktober 2022 erschienen und hat einen offensichtlich sofort einen starken Eindruck bei der Xbox-Community hinterlassen. Die Simulation ist mittlerweile auf einen beachtlichen fünften Platz in den Verkaufscharts vorgedrungen. Die bisherigen 35 Bewertungen vergeben insgesamt 4 von 5 Sternen.

Schaut euch hier den Trailer zu Gas Station Simulator an:

Gas Station Simulator: Launch-Trailer stellt die Features vor

Im Gas Station Simulator könnt ihr eine verlassene Tankstelle am Highway übernehmen und nach und nach wieder auf Vordermann bringen. Ihr könnt sie renovieren, ausbauen, mit zahlreichen Dekorationen einrichten und zu einem Hot-Spot für eure lokalen Kunden machen.

Hier geht's zum Gas Station Simulator im Xbox Store!

Xbox-Charts: FIFA 23, GTA & Rabatte satt

Die Platzierung vom Gas Station Simulator in den Xbox-Charts ist auch deswegen so bemerkenswert, weil die meisten anderen Spiele in den Top 10 entweder echte Blockbuster sind oder einen starken Rabatt zu bieten haben. Auf den ersten vier Plätzen finden sich die Schwergewichte FIFA 23, GTA 5 und The Witcher 3: Wild Hunt wieder – das Rollenspiel von CD Projekt Red ist derzeit um 40 Euro im Preis reduziert.

Hinter dem neuen Simulations-Highlight landen mit Outlast, Dying Light 2 und Assassin’s Creed: Black Flag ebenfalls rabattierte Spiele – nur der kuriose Sandbox-Hit Wobbly Life fällt auf Platz 7 der Charts aus der Reihe.

