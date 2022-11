Call of Duty: Modern Warfare 2 – 3 Dinge, die Activision besser machen muss

Shooter-Fans kritisieren Call of Duty: Modern Warfare 2. (Bildquelle: Activision)

Der Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist nicht problemlos verlaufen – die Community hat an dem neuen Activision-Shooter einiges auszusetzen. Wir zeigen euch hier 3 Kritikpunkte, die den Fans aktuell so richtig gegen den Strich gehen.

Neues Call of Duty muss Kritik einstecken

Call of Duty: Modern Warfare 2 spaltet die Shooter-Community. Der Activision-Blockbuster konnte zwar bisher auf Steam größtenteils positive Bewertungen abstauben, doch Fans haben am neuesten Eintrag der Reihe trotzdem einiges auszusetzen. Vor allem auf Reddit sind die Diskussionen über Bugs, fehlende Features und mehr am Kochen.

Wir haben das Launch-Event zu CoD: Modern Warfare 2 besucht – schaut es euch hier im Video an:

Call of Duty: Modern Warfare 2 Launch-Event Abonniere uns

auf YouTube

CoD: Modern Warfare 2 – Bugs und fehlende Features nerven Fans

Im Subreddit von Call of Duty: Modern Warfare 2 machen Fans ihrem Frust Luft – besonders Design-Entscheidungen wie Menüs oder das HUD stehen in der Community stark unter Feuer.

„Ehrlich das schlechteste User Interface, das ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe und Black Ops 4 hatte echt merkwürdigen Mist im UI, aber das ist echt ein anderes Level.“ ( Reddit-User nomebaneenderchile )

) „Ohne Witz, ich glaub, das ist echt schlimmer als Halo Infinites UI, was beeindruckend schwer ist.“ (Reddit-User moneyball32)

Call of Duty: Modern Warfare II (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.11.2022 04:12 Uhr

Zweitens fragen sich manche Spieler, warum gewisse Features noch nicht im Spiel integriert sind – unter anderem vermisst die Community Herausforderungen, Leaderboards und die Option, Cross-Play abzuschalten. (Quelle: Reddit)

Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, bleibt Call of Duty: Modern Warfare 2 drittens natürlich auch nicht von Bugs und Glitches verschont – ein Reddit-Post zeigt ein ganz besonders nerviges Beispiel, in dem ein Ziel-Aufsatz zusammen mit einem bestimmten Gewehr zu unbeabsichtigten Nebenwirkungen führt.

Ihr habt keine Lust auf Call of Duty? In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 11 starke Shooter-Alternativen: