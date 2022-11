Das Set Krieg der Brüder lässt tief in die 30-jährige Geschichte von Magic the Gathering blicken. Eine besonders seltene Karte des kommenden Sets dürfen wir euch bereits jetzt exklusiv präsentieren.

In Krieg der Brüder fechten Urza und Mishra ihren langjährigen Konflikt aus. (Bilduelle: Wizards of the Coast)

Der Krieg zwischen den beiden Brüdern Urza und Mishra ist einer der ersten großen Story-Höhepunkte in Magic: The Gathering. Der Konflikt wurde bereits in den neunziger Jahren in Form eines Romans und natürlich mit den dazugehörigen Magic-Karten erzählt.

Jetzt wird der gewaltige Kampf jedoch in ein neues Licht gerückt, denn zum 30. Jubiläum des Kartenspiels wird dem Krieg der beiden Brüder ein weiterer Besuch abgestattet.

Dabei stehen vor allem die Bewohner Dominarias im Mittelpunkt, die als Kriegsparteien an dem Konflikt beteiligt waren oder aber als Zivilisten darunter litten. Eine dieser Fraktionen können wir euch in unserer exklusiven Preview-Karte näher bringen.

Exklusive Preivew-Karte: Erweckung der Wälder

Dryaden sind ein besonderer Kreaturentyp in Magic: The Gathering, da die Baumwesen sowohl Länder als auch Kreaturen gleichzeitig sind. Die Karte Erweckung der Wälder (Awaken the Woods) lässt euch eine beliebige Anzahl Dryaden erzeugen, je nachdem wie viel Mana euch zur Verfügung steht.

Erweckung der Wälder (Awaken the Woods) aus Krieg der Brüder. (Bilduelle: Wizards of the Coast)

Besonders für Sammler interessant: Mit viel Glück könnt ihr die Karte auch in einer besonders seltenen, rahmenlosen Version öffnen. Darauf kommt das Artwork von Bryan Sola noch besser zur Geltung.

Die rahmenlose Version von Erweckung der Wälder. (Bilduelle: Wizards of the Coast)

Wann erscheint Magic: The Gathering – Krieg der Brüder?

Eure erste Chance mit den brandneuen Karten zu spielen, ist der Pre-Release, der am Wochenende des 11. Novembers stattfindet. Mit dem praktischen Locator könnt ihr problemlos einen Laden in eurer Nähe finden, der das Event anbietet. Am 15. November erscheint das Set außerdem für MTG Arena.

Sollte sich kein teilnehmender Laden in eurer Nähe befinden, könnt ihr die Karten des neuen Sets alternativ auch online bestellen. Der offizielle Launch von Magic: The Gathering – Krieg der Brüder erfolgt am 18. November 2022.