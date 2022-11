Die neuen Gratis-Spiele stehen zur Verfügung. (Bild: KEOI TECMO / Sony Interactive Entertainment)

Es ist so weit – die 3 neuen Gratis-Spiele stehen ab sofort für alle Abonnenten von PS Plus zur Verfügung. Wir verraten euch, welche Games ihr euch im November kostenlos schnappen könnt.

PS-Plus-Spiele jetzt verfügbar

Abonnenten von PS Plus können jetzt zuschlagen.** Die neuen PS-Plus-Spiele sind online verfügbar** und können bis zum 6. Dezember kostenlos in die Bibliothek aufgenommen und ab diesem Zeitpunkt kostenlos heruntergeladen werden.

Ursprüngliche Meldung vom 25.10.2022:

Gratis-Spiele bei PS Plus im November: Leak verrät alles

Ein neuer Monat, ein neuer Schwall an PS-Plus-Spielen. Sony hat offiziell verraten, was für Gratis-Spiele die Abonnenten von PS Plus Essentials erwarten können. Hier die Auflistung der geleakten Games, die ihr euch ab dem 1. November 2022 bis zum 6. Dezember 2022 sichern könnt:

Nioh 2 | Schärft eure Klingen - Launch Trailer

In Nioh 2 kommen alle Freunde der Souls-Spiele auf ihre Kosten. Das Hardcore-Action-RPG verlangt von euch schnelle Reflexe und stellt gerne mal eure Frustrationstoleranz auf die Probe. Wer damit kein Problem hat, bekommt jedoch ein flottes Spiel mit knackigen Kämpfen an die Hand, das euch je nach Spielstil etwa 45 bis über 100 Stunden fesselt (spieletipps-Wertung: 91 Prozent).

LEGO: Harry Potter Collection – offizieller Launch-Trailer

Nioh 2 ist euch zu stressig? Kein Problem! Wer eher zusammen mit einem Kumpel ein nettes Koop-Spiel zocken will, darf sich im November über LEGO: Harry Potter Collection freuen. In dieser begleitet ihr Ron, Hermine und natürlich Harry bei seinen Abenteuern in Hogwarts und könnt die komplette Saga noch einmal in Klötzchengrafik erleben.

Heavenly Bodies – offizieller Launch-Trailer

In Heavenly Bodies ist es eure Aufgabe, einem Astronauten dabei zu helfen, diverse Missionen im 2D-Weltraum zu erfüllen. Dafür müsst ihr jedes Körperteil eurer Spielfigur einzeln steuern, was das Bedienen der mitunter komplexen Maschinerie nicht gerade leichter macht.

Gut zu wissen: Heavenly Bodies kann auch zusammen mit einem Mitspieler im Koop gezockt werden. Ob ihr euch nun im Spiel helft oder lieber herausfindet, wer wen am schnellsten in die endlose Weite des Weltraums hauen kann, ist dabei euch überlassen.

Und welche Spiele gibt es exklusiv für Extra- und Premium-Abonnenten für PS-Plus? Das verraten wir euch in unserer ausführlichen Übersicht:

PS Plus im Oktober: Diese Games könnt ihr euch jetzt noch sichern

Diese Spiele könnt ihr euch noch bis zum 31. Oktober 2022 sichern:

Street Fighter im DC-Universum – das ist Injustice 2! Das Beat’em Up aus dem Hause Warner Bros. lässt euch mit Catwoman Superman verkloppen oder mit Aquaman Banes Fresse polieren. Insgesamt 28 Charaktere stehen euch ohne die DLCs zur Verfügung, die Kämpfe finden genre-typisch in klassischer 2,5D-Manier statt.

Wer Tekken, Street Fighter und Mortal Kombat etwas abgewinnen kann, wird auch mit Injustice 2 Spaß haben – da sind wir uns sicher (spieletipps-Testwertung: 85 Punkte).

Vorsicht, heiß! Mit Superhot gibt es einen echten Geheimtipp für alle Shooter-Fans. In kurzen und minimalistischen Leveln ist es eure Aufgabe, die anstürmenden Gegner über den Haufen zu ballern und zu schlagen. Der Clou an der Sache: Die Spielgeschwindigkeit wird von eurer Bewegungsgeschwindigkeit beeinflusst. Wer stehen bleibt oder sich nur langsam bewegt, kann in Zeitlupe Neo aus Matrix stolz machen und sogar Kugeln aus einem Maschinengewehr ausweichen und zeitgleich einen Kopftreffer nach dem anderen verteilen.

Superhot fängt recht simpel an, zieht den Schwierigkeitsgrad in den späteren Leveln jedoch ordentlich an. Dann mutieren die Level beinahe zu kleinen Puzzles – Reflexe und ein gutes Zielvermögen reichen dann nicht mehr aus.

Superhot for Playstation 4 - is out for Pre-orders now!

Ein Arcade-Rennspiel der etwas anderen Art. In Hot Wheels Unleashed steuert ihr die kleinen Spielzeugautos über durchaus anspruchsvolle Strecken – und das in rasanter Geschwindigkeit. Netter Touch: Die Optik der Kurse vermittelt stets den Eindruck, dass ihr mit Miniatur-Karossen über selbst angelegte Bahnen durch Häuser oder Zimmer brettert.