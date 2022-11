Call of Duty: 3 Dinge, die Warzone 2.0 perfekt machen würden

Punkt 2: Skins sollten geerdet bleiben! Kosmetische Items sind schön und gut, aber sie sollten die Immersion nicht zerstören. CoD hat einen realistischen Look und sollte daher auch auf brennende Skelett-Ritter, Godzilla oder ähnlich fantastische Figuren verzichten. Das würde dann zumindest im Ansatz rechtfertigen, warum Fans ihre Skins aus dem Vorgänger nicht in das neue Spiel übertragen können.

Punkt 3: Die Events müssen besser werden! Im Laufe der letzten Jahre hat Warzone immer wieder verschiedene Events veranstaltet, darunter auch ein „Godzilla vs. King Kong“-Event oder einen speziellen Übergang zu Verdansk 1984. Diese Events waren aber immer nur okay und bestenfalls ganz nett. Hier kann sich Activision viel bei der Konkurrenz abschauen oder aber gemeinsam mit der Community an coolen Möglichkeiten basteln, die Spielwelt zu verändern.