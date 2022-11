Schnell leveln in Modern Warfare 2: Trick beschert euch Tausende XP in Sekunden

Dieser Glitch spendiert euch massig Erfahrungspunkte. (Bild: Activision)

Im Rang aufsteigen ist im Multiplayer von CoD das A und O. Mit jedem Level-Up schaltet ihr neue Waffen, Gadgets, Ausrüstung, Perks und Co. frei. Doch das Leveln kann manchmal echt mühselig sein. Doch mit einem kleinen Trick könnt ihr Tausende Erfahrungspunkte in Sekunden absahnen.

CoD-Glitch: Suppression Mine gibt euch massig XP

Ein paar Hundert XP gibt es für Kills, Ähnliches gilt für die Eroberung von Objectives und Assists werfen sogar noch weniger Erfahrungspunkte ab. Wer seinen Rang in CoD schnell erhöhen will, muss sich schon ins Zeug legen – vor allem, wenn es um Erfahrungspunkte für eure Waffen geht, mit denen ihr neue Aufsätze und Co. freischaltet.

Aber das muss nicht sein! Dank eines kleinen Glitches im Spiel könnt ihr gerade in wenigen Sekunden bis zu 4.100 XP auf einen Schlag abstauben – und zwar mit Hilfe der Suppression Mine. Das kleine Gadget ist eigentlich dafür gedacht, euren Gegnern das Leben schwer zu machen, indem es ihre Sicht stört und sie in ihrer Bewegung verlangsamt. Landet einer eurer Widersacher im Einflussradius des Geräts, bekommt ihr ein paar Punkte gutgeschrieben.

Doch wenn ihr die Suppression Mine stattdessen in der offenen Luke eines gegnerischen IAVs (kleiner Panzer) platziert, fliegen die Erfahrungspunkte quasi auf euer Konto, wie ein aktueller Reddit-Clip zeigt:

Doch seid gewarnt: Das Manöver ist alles andere als simpel. Schließlich müsst ihr es schaffen, im besten Fall unbemerkt auf der Fahrerkabine des gegnerischen Panzers zu landen. Anschließend muss die Mine punktgenau in der offenen Luke platziert werden. Wenn ihr das geschafft habt, steht ihr vor dem nächsten Problem: Ihr müsst euch unversehrt aus dem Staub machen. Denn die Punkte wandern nur so lange auf euer Konto, wie ihr auch am Leben seid.

Schaut euch den offiziellen Launch-Trailer von Modern Warfare 2 an:

Official Launch Trailer | Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty: Modern Warfare II (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.11.2022 13:01 Uhr

XP-Exploit im neuen CoD wird wahrscheinlich bald behoben

Eine offizielle Reaktion seitens der Entwickler gab es bislang noch nicht, es ist jedoch davon auszugehen, dass das Studio den XP-Exploit mit einem Update bald aus der Welt schaffen wird. Wer also noch von dem Trick profitieren will, sollte sich lieber beeilen.

Lesetipp Beste Einstellungen für Multiplayer

Was euch alternativ ebenfalls dabei helfen kann, schnell an Erfahrungspunkte für eure Waffen zu kommen, sind die leichten Panzer und APCs im Ground-War-Modus. Jeden Abschuss, den ihr mit den Fahrzeugen landet, zahlt auch auf euer Punktekonto für die Waffe ein, die ihr beim Einsteigen ausgerüstet habt.