Nachdem Vampire Survivors Steam bereits im Sturm erobert hat und dort für ordentlich Action sorgte, können sich jetzt auch Xbox-Spieler freuen. Denn das rasante Game feiert nun sein Konsolen-Debüt.

Xbox bekommt Vampir-Zuwachs

Schon vor knapp einem Jahr konnte das kleine Indie-Game die PC-Spieler in seinen Bann ziehen. Vampire Survivors mutierte also schon in seiner Early-Access-Phase zum absoluten Liebling von Steam:

Mittlerweile konnte sich das fertige Game sogar auf Platz vier der bestbewerteten Steam-Spiele vorarbeiten – über 120.000 Rezensionen vergeben eine positive Bewertung (Quelle: SteamDB).

Jetzt werden auch endlich Konsolen-Spieler in den Genuss des rasanten Action-Games kommen. Denn wie Xbox und Entwickler Poncle verkünden, ist das Spiel ab sofort für Xbox One und Series X|S verfügbar (Quelle: Xbox).

Und nicht nur das: Auch Abonnenten des Xbox Game Pass haben Grund zur Freude. Dort wird die Konsolen-Version ab dem 10. November spielbar sein. Bisher war das Spiel auch dort nur als PC-Version verfügbar.

Was erwartet euch in Vampire Survivors?

Der erfolgreiche Indie-Hit ist euch bisher entgangen? Kein Problem, schaut euch zur Einstimmung am besten einmal den Gameplay-Trailer zum Spiel an:

Vampire Survivors Gameplay-Trailer

Das Gameplay von Vampire Survivors ist recht simpel: Mäht die Horden an Kreaturen nieder und überlebt bis zum nächsten Morgen. Sammelt bei jedem Durchgang Gold und Items, um euch Upgrades zu kaufen und stets zu verbessern. In echter Roguelite-Manier wartet die nächste Herausforderung nämlich schon auf euch.

Und dieser Kreislauf wird euch in einen Sog ziehen. Denn blickt man auf die Spielerzahlen auf Steam, kann der Indie-Hit seinen Erfolg seit Januar 2022 aufrechterhalten (Quelle: Steamcharts).

Falls ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und euch das Spiel lieber auf Steam zulegen wollt, ist der Zeitpunkt ebenfalls günstig. Denn dort ist es für wenige Stunden noch mit einem Rabatt von 20 Prozent zu bekommen:

