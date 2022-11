Nintendo-Switch-Schnäppchen: Multiplayer-Hit jetzt um 80 Prozent reduziert

Nintendo-Switch-Highlight: Kult-Spiel jetzt stark reduziert. (Bildquelle: spieletipps)

In Nintendos eShop könnt ihr euch derzeit einen echten Kult-Hit für eure Switch zum absoluten Schnäppchenpreis sichern. Das rasante Multiplayer-Spiel ist aktuell um satte 80 Prozent reduziert und klettert somit auch in den Verkaufscharts nach oben.

Das Multiplayer-Highlight Overcooked ist aktuell für einen starken Rabatt im Nintendo eShop zu haben. Das chaotische Küchen-Spiel kostet in der Special Edition derzeit nur 3,99 Euro – ein tolles Angebot für Hobby-Köche und die, die es noch werden wollen.

In unserem Test kommen wir zum Fazit: Im Koop top, alleine hingegen ein Flop.

Overcooked zum Sparpreis im Nintendo Shop

In Overcooked müsst ihr zusammen mit bis zu drei Freunden eure Restaurantküche am Laufen halten und Gerichte für Gäste kochen, ohne sie allzu lange warten zu lassen – dank der kreativ-kuriosen Küchen-Designs mit allerlei verrückten Fallstricken klingt dies deutlich einfacher als es ist.

Dank des Mega-Rabatts hat sich Overcooked: Special Edition derzeit den fünften Platz der Nintendo Verkaufs-Charts geschnappt. Damit bekommt ihr das Basis-Spiel zusammen mit den beiden Erweiterungen „The Lost Morsel“ und „Festive Seasoning“.

Schaut euch hier den Trailer zu Overcooked: Special Edition an:

Overcooked: Special Edition - Trailer

Falls ihr direkt Appetit auf mehr habt, könnt ihr euch stattdessen aber auch für die Overcooked: All You Can Eat Edition entscheiden und dabei 50 Prozent sparen. Die Komplett-Edition beinhaltet sowohl Overcooked als auch Overcooked 2 zusammen mit allen Erweiterungen für aktuell nur 19,99 Euro statt 39,99 Euro.

Nintendo Switch: Weitere Hits in den Verkaufs-Charts

Während sich Overcooked in den Nintendo-Charts auf den fünften Platz gekocht hat, bietet die Top 5 noch weitere Highlights für den Gamer-Gaumen. Auf dem Treppchen stehen mit Disney Dreamlight Valley, Splatoon 3 und Return to Monkey Island drei brandneue Releases. Dahinter schnappt sich der düstere Horror-Shooter Metro 2033 Redux den vierten Platz.

(Quelle: Nintendo)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die erfolgreichsten Dauerbrenner der Nintendo Switch: