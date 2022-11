Modern Warfare 2: Entwickler streichen ohne Vorwarnung wichtige Steam-Funktion

Eine Erklärung dafür sind die Entwickler den Spielern immer noch schuldig. (Bild: Activision / Getty Images – VectorCookies)

Kurz nach dem Start von Modern Warfare 2 versorgen die Entwickler den Shooter aktuell quasi täglich mit einem Update, um Fehler auszubügeln und Probleme zu beseitigen. Ein Patch hat jedoch ganz still und heimlich eine praktische Steam-Funktion deaktiviert – und das ohne Vorwarnung oder Angabe von Gründen.

Modern Warfare 2 unterstützt keine Steam-Familien-Bibliothek

Mit der Steam-Familien-Bibliothek können PC-Spieler massig Kohle sparen. Denn die Funktion erlaubt es euch, euren kompletten Spielekatalog mit einem Freund zu teilen. Zwar könnt ihr nicht zeitgleich auf die geteilten Spiele zugreifen, doch wer sich etwas abspricht, kann sich auf diesem Weg den Kauf etlicher Spiele sparen.

Auch das neue Call of Duty: Modern Warfare 2 unterstützte bis vor Kurzem diese Funktion. Doch am 31. Oktober wurde sie kommentarlos und ohne viel Aufsehen von den Entwicklern im Rahmen eines winzigen Updates entfernt.

Kein Family Sharing mehr für CoD: MW2. (Screenshot: SteamDB)

Für Nutzer des Features heißt das also schlichtweg, dass sie nicht mehr auf CoD: MW2 über die Familien-Bibliothek eines Freundes, Bekannten oder eines Familienmitgliedes zugreifen können, der sich das Spiel gekauft hat. Um weiterzuspielen, müssen sie den Shooter selbst erwerben.

CoD-Entwickler haben noch andere Baustellen

Das ist jedoch nicht der einzige Punkt, der den Spieler von Modern Warfare 2 sauer aufstößt. Vor allem die Benutzeroberfläche in den Menüs, der fehlende Hardcore-Modus und einige Bugs machen ihnen zusätzlich zu schaffen.

Das spiegelt sich auch in den Bewertungen auf Steam wider. Gerade einmal 55 Prozent der Spieler vergeben eine positive Bewertung (Quelle: Steam). Scheint so als müssten die Entwickler noch ordentlich am Spiel feilen.