Verschollenes Erotik-Spiel taucht nach 25 Jahren wieder auf

The Sacred Pools wollte mit Erotik überzeugen. Es kam aber anders! (Bild: Sega)

Nicht jedem Spiel ist ein regulärer Release vergönnt. Im Fall von The Sacred Pools, einem erotischen Sci-Fi-Abenteuer von Sega, hat es sogar 25 Jahre gedauert. Wir fassen euch die ganze Geschichte zusammen.

Dieses Spiel möchte Sega am liebsten vergessen

Wir schreiben das Jahr 1996! Publisher Sega will den beliebten FMV-Markt mit einem erotischen Spiel erobern – gemeint sind damit Videospiele, die reale Schauspieler und echte Kulissen für Zwischensequenzen und Level verwenden. Die „Command & Conquer“-Reihe ist zum Beispiel bekannt für diese Technik.

Aber zurück zum eigentlichen Flop. Bei der Presse kommt der skurrile Erotik-Thriller The Sacred Pools nämlich nicht besonders gut an und so wird das teure Projekt nach einigen Verschiebungen endgültig eingestampft.

An sich ist die Geschichte hier vorbei. Zumindest für Sega. Denn die Webseite Gaming Alexandria ist an den Alpha-Build des Spiels gelangt und hat The Sacred Pools in einer emulierten Version der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

Einen ersten Vorgeschmack auf das verschollene Spiel erhaltet ihr indessen über diesen Trailer:

Wie viel Erotik enthält The Sacred Pools?

Obwohl The Sacred Pools damals als Erotik-Spiel vermarktet wurde, hält sich der erotische Content in dem Game in Grenzen. Ein bisschen nackte Haut und ein paar aufreizende Kostüme sind hier das Maximum. Ihr solltet also auf keinen Fall ein erotisches Abenteuer oder gar pornografische Inhalte erwarten.

Falls ihr dagegen auf der Suche nach einem schrägen Sci-Fi-Spiel seid, dann könnt ihr euch The Sacred Pools wie bereits erwähnt kostenlos über Gaming Alexandria runterladen.

Dort erfahrt ihr übrigens auch die ganze Geschichte des Spiels und erhaltet interessante Randinformation zur Entwicklung und dem zuständigen Studio. Die Webseite und das Spiel sind allerdings auf Englisch.