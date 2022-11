Die Sims 5: Hacker verschaffen sich jetzt schon Zugang zum unfertigen Spiel

Unbefugte hacken sich seelenruhig in den Playtest von Die Sims 5. (Bild: Electronic Arts)

Der Playtest für Project Rene von EA ist in vollem Gange. Doch wie es aussieht, haben nicht nur berechtigte Spieler ihren Weg in das unfertige Die Sims 5 gefunden. Hacker berichten jetzt, wie einfach es ist, die Sicherheitsbarrieren zu durchbrechen.

Unbekannte hacken sich in den Playtest von Die Sims 5

Seit dem 25. Oktober dürfen ausgewählte Spielerinnen und Spieler in eine frühe Testversion von Die Sims 5 reinschnuppern.

Doch sie sind nicht die Einzigen, die einen Blick auf Project Rene erhaschen. Unbekannte, die anonym bleiben wollen, haben dem Branchen-Magazin Insider Gaming gezeigt, wie sie die aktuelle Version gecrackt haben (Quelle: Insider Gaming).

Dafür haben sie sich Denuvo-Token von Playtestern geschnappt und damit weitere Zugangs-Token generiert. Damit sind sie nicht nur selbst ins Game geschlüpft, sondern können den Zugang auch bequem weiter verteilen. Ohne Erlaubnis oder Zutun von EA.

Schon das letzte Erweiterungspack von Die Sims 4 ausgecheckt? Schaut euch Highschool-Jahre auf Amazon an:

Die Sims 4 Highschool-Jare (EP12)| Erweiterungspack | PC/Mac | VideoGame | Code in der Box | Deutsch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2022 12:41 Uhr

Könnt ihr jetzt auch in Project Rene reinspielen?

Glücklicherweise haben die Hacker keinerlei Zugänge verteilt oder Material vom Playtest geleakt. Ob das noch geschehen könnte, wollten die Unbekannten nicht verraten.

Allerdings haben sie Insider Gaming gezeigt, wie sie selbst fröhlich auf Peer-to-Peer-Servern die frühe Version von Die Sims 5 zocken. Das Gameplay ist somit auch außerhalb der Server von EA verfügbar.

Das Beunruhigende ist die Leichtigkeit, mit der die Hacker diesen Zugang bekommen konnten. Aktuell läuft Project Rene unverschlüsselt in der Unreal Engine, das erklärt die unzureichenden Sicherheitsbarrieren. Da es sich noch um einen frühen Prototyp handelt, ist auch noch nicht ganz klar, ob irgendwelche Inhalte später so überhaupt in der Unreal Engine 5 von EA veröffentlicht werden.

Erste Bilder zu Project Rene zogen viele Vergleiche zu Paralives mit sich. Schaut euch das Gameplay des Konkurrenten einmal hier an:

Paralives: Baumodus-Gameplay

Wie finden die Playtester die frühe Sims-5-Version?

Neben dem Hacking-Desaster will Insider Gaming ebenfalls erfahren haben, wie die aktuelle Test-Version von Die Sims 5 bei den Spielenden ankommt. Auf dem Discord scheinen die glücklichen Alpha-Tester ziemlich begeistert zu sein. Im Playtest dürfen sie hauptsächlich einen Blick auf ein neues Objekt-Tool mit dem Namen „Workshop“ werfen, das eine individuelle Anpassung ermöglicht.

Ansonsten sind noch nicht viele Details über Project Rene bekannt. Alle vorhandenen Infos haben wir euch in unserem Übersichtsartikel zu Die Sims 5 zusammengefasst: