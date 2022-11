Kuriose Skyrim-Mod: So verwandelt ihr das RPG in einen Ohrfeigen-Simulator

Aufs Maul? Mit dieser Mod verteilt ihr Backpfeifen! (Bild: Bethesda & GettyImages/Jovanmandic)

Modding wird in Skyrim ganz groß geschrieben. Während die traditionelleren Mods eher an der Grafikschraube drehen, gibt es auch ganz kuriose Erfindungen der Community. Eine davon verwandelt den VR-Modus des RPG in einen wahren Ohrfeigen-Simulator. Doch nicht nur das: Auch Tierfreunde werden mit dieser Modifikation große Freude haben.

Skyrim: Modder machen im VR-Modus vieles möglich

Der VR-Modus in Skyrim ist nicht nur die ursprüngliche Form des Spiels mit einer besseren Aussicht. Bethesda möchte damit ein „unvergleichliches Gefühl von Umfang, Tiefe und Immersion“ neu darstellen und ihr sollt sie auf „jede erdenkliche Weise erleben können“. (Quelle: Steam)

Einigen Spielern war das allerdings noch immer zu langweilig und so haben sie den VR-Modus mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet, die es euch ermöglichen, alles anzufassen. Dabei ist es egal, ob es sich um den Helm des Wächters oder einen Apfel handelt – wenn ihr möchtet, könnt ihr NPCs rumziehen, schubsen oder sogar verprügeln.

Das alles macht die Mod namens „Planck“ (Physical Animation and Character Kinetics) von FlyingParticle möglich. Er hat die Physik-Engine von Skyrim VR verändert, um die Reaktionen von Charakteren grundlegend zu verändern. Jemanden aufheben und ihn werfen oder eine Ohrfeige verpassen – alles ist möglich und das, ohne dass ein Wächter euch zur Verantwortung ziehen will.

Die Planck-Mod hat aber noch viel mehr zu bieten. Wenn ihr Tiere liebt und es euch auch in Videospielen Spaß macht, sie zu streicheln, seid ihr bei der Mod am richtigen Platz. Man kann damit viel Schabernack anstellen, aber auch Hunde streicheln und das macht YouTuber Cangar in seinem Video.

