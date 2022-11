Warum, Microsoft? Minecraft geht Luxus-Partnerschaft ein, die niemand braucht

In einem neuen DLC setzt Minecraft auf eine Luxus-Marke. (Bild: Mojang, Getty Images/Davidovici)

Für Live-Service-Games wie Fortnite, Minecraft und Co. gehört es mittlerweile zum Alltag, den Spielern regelmäßig coole Crossover und attraktive Partnerschaften anzubieten. Doch bei einigen Kollaborationen kann man nur mit dem Kopf schütteln. Microsoft hat jetzt so eine für das Survival-Game an Land gezogen – und wir fragen uns nur: Warum?

Burberry trifft auf Minecraft

Immer wieder beobachtet man in der Gaming-Landschaft Kooperationen, bei denen ein riesiger Aufschrei durch die Community geht. Das vehasste Star-Wars-Crossover von Die Sims 4 ist so ein Beispiel – völlig an der Zielgruppe vorbei.

Jetzt biegt Microsoft mit einer Kollaboration für Minecraft um die Ecke, bei der völlig verschiedene Welten aufeinandertreffen: Burberry meets Survival-Game.

Für alle, die sich jetzt schon fragen, was Burberry denn eigentlich ist: dabei handelt es sich um eine Luxus-Modemarke aus Großbritannien.

Es wird immer populärer, dass Fashion Einzug in die digitale Welt der Videospiele hält. Die Modelabels erhoffen sich dadurch neue Absatzmärkte und Spielehersteller wohl ebenso.

Doch dabei wird eine Frage oft vergessen: Was haben die Spielenden davon? Im Fall von Burberry und Minecraft ist das etwas schwer zu beantworten.

Die Minecraft-Kollektion von Burberry hält echte Glanzstücke wie knapp 2.400 Euro teure Mäntel bereit. Welcher Minecraft-Fan wird sich so einen wohl zulegen?

Was haltet ihr von diesem Minecraft-Mantel von Burberry? (Bild: Burberry)

Digitale Mode für das Survival-Game

Doch diese luxuriösen Modegüter sind bei dieser Partnerschaft nicht nur als physische Kollektion erhältlich, sondern auch Spielerinnen und Spieler können sich in der Welt von Minecraft in eine digitale Version hüllen. Die 15 Items sind ab sofort verfügbar. Ein Trostpflaster: Sie sind immerhin kostenlos.

Neben den Kleidungsstücken für eure Avatare bringt die Kooperation auch eine Burberry-Erfahrung in Form einer neu designten Map für euch hervor. Darin könnt ihr London mit einigen ikonischen Gebäuden bewundern und Challenges absolvieren. Wenn euch das anspricht, könnt ihr euch hier den DLC-Trailer ansehen:

Ob es diese Modekollektion wirklich in Minecraft gebraucht hat, muss wohl jeder Spieler selbst entscheiden. Was das Survival-Game aber unbedingt noch braucht, sind diese Features: