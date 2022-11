GTA, Die Sims & mehr: Diese 11 Spiele habt ihr anders gezockt als vorgesehen

Manche Spiele zockt ihr ganz anders als eigentlich geplant. (Bildquelle: Rockstar)

Spielregeln sind dafür da, gebrochen zu werden – in manchen Fällen jedenfalls. Wir haben euch auf Facebook gefragt, welche Games ihr anders als vorgesehen gezockt habt – in diesen 11 Spielen habt ihr euch nicht an die Vorgaben der Entwickler gehalten.

Spielregeln sind eine Hürde, kein Hindernis

Ein Videospiel ist wie ein Uhrwerk: Kleinste, aufs winzigste Detail justierte Mechaniken greifen ineinander, um euch eine interessante Spielerfahrung zu bieten. Doch wie im echten Leben macht es auch im Spiel manchmal noch mehr Spaß, die Regeln auf die Probe zu stellen und kreativ mit ihnen umzugehen – oder sie schlichtweg zu missachten.

Wir haben euch auf Facebook gefragt, welche Spiele ihr anders gezockt habt als ursprünglich vorgesehen. In euren Antworten ging es jedoch nicht nur um das Brechen von Regeln. In unserer Bilderstrecke präsentieren wir euch ausgewählte Antworten aus unserer Community-Umfrage.

Oftmals habt ihr einfach einen Spielaspekt besonders gemocht und dafür andere ignoriert. Manchmal waren es die Eingabegeräte, die ihr ausgetauscht habt. Und hin und wieder habt ihr einfach einen anderen Weg gewählt oder euch eine zusätzliche Herausforderung gesucht (beispielsweise bei jeder roten Ampel in GTA zu halten).

Ist das fehlender Respekt gegenüber den Entwicklern, die so viel Gehirnschmalz und Liebe in ein Spiel gesteckt haben? Ganz im Gegenteil, finden wir! Spielen heißt experimentieren und sich austoben. Es ist ein Lob an ein Spiel und dessen Entwickler, wenn sich die Spieler in ihrer virtuellen Welt verlieren und kreativ mit ihr umgehen.

Und letzten Endes sind Game-Designer selbst Spieler, die – wie wir alle gelegentlich – aus Spaß Anweisungen umgehen. Nicht umsonst geben euch viele Entwickler Cheat-Codes an die Hand, mit denen ihr euch so richtig verausgaben können. Und dass ihr die Leiter im Swimmingpool eines Sims verkaufen könnt, während dieser noch darin schwimmt, war bestimmt auch kein Versehen.