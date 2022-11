Twitch-Streamerin parodiert Amouranth mit anzüglichem Video – wird gebannt

Die Musikerin Raquel Lily hat in einem Stream bekannte E-Girls wie Amouranth parodiert und wurde dafür von Twitch gebannt. Wir fassen euch die kuriose Geschichte zusammen.

Wenn sich eine halbnackte Streamerin live auf einen Cupcake setzt, dann ist das nicht nur ziemlich bizarr, sondern auch ein Grund für Twitch den Bann-Hammer zu schwingen. So wurde die Musikerin Raquel Lily für ganze drei Tage von der Plattform gebannt, weil sie mit ihren Hintern einen Cupcake zerdrückt hat.

Der kuriose Akt war allerdings eine geplante Provokation, um Werbung für ihre kommende Single zu machen. Denn wie bereits erwähnt, ist Lily in erster Linie Musikerin.

Sie selbst kommentiert ihren Bann auf Instagram wie folgt:

„Just doing some 5Headed e-girl tingz. Pre-save my song errr I mean OnlyFans link in bio 11/11“