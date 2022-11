Need for Speed Unbound: Teurere Vorbesteller-Edition bietet besonderen Vorteil

Das bekommt ihr, wenn ihr 10 Euro mehr auf den Tisch legt. (Bild: EA)

Stolze 80 Euro müssen Xbox- und PS5-Spieler für das neue Need for Speed Unbound auf den Tisch legen, wenn es Anfang Dezember erscheint. Doch das ist erst die Spitze des Eisbergs. Es gibt nämlich noch eine 10 Eure teurere Sonderedition vorzubestellen – und die bietet einen ganz besonderen Vorteil.

NfS Unbound: Früher spielen dank Palace Edition

Standard oder Palace Edition? Das ist hier die Frage! Zumindest für NfS-Fans. Denn der neue Serienteil Unbound wird in zwei unterschiedlichen Versionen verkauft. Für die teurere Palace Edition werden 10 Euro mehr fällig. Auf dem PC beläuft sich der Preis demnach auf 79,99 Euro, Konsolenspieler müssen für die besondere Vorbesteller-Version sogar 89,99 Euro ausgeben.

Doch was kriegen die Fans, wenn sie noch tiefer in die Tasche greifen? Der wahrscheinlich größte Vorteil dürfte der frühere Zugang zum Spiel sein. Offiziell erscheint Need for Speed Unbound zwar erst am 2. Dezember 2022, Besitzer der Palace Edition dürfen jedoch schon ein paar Tage früher die digitalen Motoren aufheulen lassen. Sie können Need for Speed Unbound bereits ab dem 29. November 2022 spielen.

Weitere Vorteile der Palace Edition von NfS Unbound

Abseits dessen bietet die Palace Edition aber noch ein paar weitere exklusive Vorteile – unter anderem etwa 4 besondere Auto-Designs, die zusammen mit Palace entworfen wurden:

Mercedes-AMG GT Black Series (2020)

Volkswagen Golf GTI (1976)

BMW M3 Evolution II E30 Evolution (1988)

Mercedes-AMG G 63 (2017)

Zusätzliche gibt es noch ein paar Fahreffekte, ein Kleidungspaket bestehend aus 20 unterschiedlichen Gegenständen, mit denen ihr eure Spielfigur einkleiden könnt, ein paar Decals, ein besonderes Nummernschild und eine exklusive Charakterpose namens Tri-Ferg (Quelle: EA).

Für die meisten Hardcore-Fans dürfte die Palace Edition jedoch nur aufgrund des Early Access relevant sein. Ob einem das jedoch 10 Euro wert ist, muss jeder für sich entscheiden.