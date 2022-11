Fallout 4: Verschollene Horror-Mod taucht nach Jahren plötzlich wieder auf

Diese Mod verwandelt Fallout 4 in ein Horror-Game. (Bild: YouTube/TreyM, Getty Images/SIphotography)

Halloween ist zwar vorbei, doch das ist kein Grund, auf eine gute Portion Horror in Fallout 4 zu verzichten. Nachdem eine der besten Schauer-Mods vor einigen Jahren vom Erdboden verschwunden ist, taucht sie jetzt plötzlich in erneuerter Form wieder auf. Damit könnt ihr euer RPG in ein schauriges Grusel-Erlebnis verwandeln. Wir verraten euch alle wichtigen Infos dazu.

Fallout 4 mit einer guten Prise Silent Hill

Spieler von Bethesdas Rollenspielen sind es gewohnt, mit der einen oder anderen Modifikation nachzuhelfen. Ob in Skyrim oder Fallout 4 – die Community bastelt fleißig rum.

2017 erschien die Urversion einer Mod namens Pilgrim, die euer postapokalyptisches RPG in einen atmosphärischen Ort voller Horror verwandelte. Es gab das volle Paket: Wetter, Lichteffekte, Nebel und eine schaurige Umgebung. Das Rollenspiel fühlte sich damit wie ein komplett neues Game an und erhielt einen echten Touch von Silent Hill.

Doch dann verschwand der Zusatzinhalt plötzlich von der Bildfläche. Grund war wohl eine Meinungsverschiedenheit der Ersteller. Wer tief genug in Foren und ähnlichem grub, konnte eventuell noch seine Finger an eine Version legen, aber die offizielle Mod-Seite war verloren.

Doch jetzt ist das Grusel-Spektakel in einer Remastered-Version zurück. Schaut sie euch einmal in diesem YouTube-Video an:

Wo könnt ihr die Horror-Mod runterladen?

Der originale Co-Creator TreyM hat Pilgrim Remastered auf der populären Mod-Seite Nexus Mod zur Verfügung gestellt. Dort findet ihr auch eine Anleitung, wie ihr sie installieren könnt und welche weiteren Modifikationen das Erlebnis von Pilgrim abrunden. Zum Beispiel eine passende Taschenlampe für den Pip-Boy.

Die verbesserte Version sieht nicht nur schicker aus, sondern liefert zudem anpassbare Shader und ist mit allen DLCs von Fallout 4 kompatibel. Also ab auf Nexus Mod für ein echtes Horror-Erlebnis à la Silent Hill:

Pilgrim Remastered auf Nexus Mod

(Quelle: PCGamesN)

