Wenn CoD mich wieder aufregt, ist dieser Gratis-Shooter auf Steam meine Rettung

CS:GO ist mein Heilmittel gegen CoD-Frust. (Bild: Valve)

Call of Duty kann oftmals ganz schön frusten. Dann hilft nur noch eins: eine Auszeit. Wann immer mir CoD so richtig auf die Nerven geht, gönne ich mir ein paar Tage Ruhe und zocke stattdessen CS:GO.

Ein Kommentar von Robert Kohlick.

Hey, Call of Duty? Ich glaube, wir brauchen ne Pause

Sind wir mal ehrlich: Jeder von uns hätte am liebsten schon mal nach so einer richtig schlechten Runde in CoD seinen Controller an die Wand oder seine Maus Richtung Monitor geschmissen. Call of Duty kann einen in manchen Momenten einfach in den Wahnsinn treiben. Lags, Cheater, Gegner mit Skins, die sie in manchen Situationen beinahe unsichtbar machen, Camper oder einfach nur das fehlende Waffen-Balancing – es gibt genug Kritikpunkte, die mich des Öfteren verdammt frustriert zurücklassen.

Dann hilft für mich nur noch eins: Abstand – und das möglichst schnell. Manchmal sogar über den Shortcut Alt + F4. Anstatt mich weiter in Rage zu spielen, suche ich in solchen Momenten für ein paar Tage Zuflucht in einem anderen Shooter, der inzwischen sogar gratis auf Steam spielbar ist: Counter-Strike: Global Offensive.

CS:GO kostenlos via Steam spielen

In CS:GO bin nur ich schuld, wenn ich sterbe

Seit 2013 habe ich immer wieder mal Phasen, in denen ich Counter-Strike: Global Offensive starte und mich entweder alleine oder mit ein paar Freunden in Ranked- oder Unranked-Matches werfe. Der simple Grund: In meinen Augen muss ich mich in CS:GO mit deutlich weniger Bullshit rumschlagen.

Während ich in Call of Duty bei einer Vielzahl meiner Tode das Gefühl habe, dass mich das Spiel doch wohl gerade auf den Arm nimmt, fühlt sich das in Counter-Strike: Global Offensive komplett anders an. Jedes Mal, wenn ich von einem Gegner abgeschossen werde, weiß ich beinahe sofort, dass der Fehler bei mir lag. Ich habe vergessen, eine Ecke zu checken, hätte mich besser mit meinen Teammates absprechen sollen oder hätte schlichtweg nicht versuchen sollen, einen Sniper auf lange Distanz mit einer MP niederzumähen.

Und allein das sorgt dafür, dass sich beim Spielen von CS:GO deutlich weniger Frust aufbaut als in CoD. Tatsächlich habe ich eher das Gefühl, dass ich nach jeder Niederlage – und sei sie auch noch so groß – wieder etwas dazugelernt habe.

Bock auf einen kleinen Nostalgietrip? Dann werft einen Blick in dieses Video, in dem die komplette Counter-Strike-Geschichte kurz und knapp zusammengefasst wird:

Counter-Strike: A Brief History (Official Valve Video)

CoD & Battlefield frusten euch nur noch? Probiert doch einfach mal CS:GO!

Keine Frage: Counter-Strike ist nicht für jeden CoD- und Battlefield-Fan die richtige Alternative. Der Einstieg in Valves kompetitiven Shooter ist verdammt hart. Wer keine Freunde hat, die schon CS:GO spielen und einen ein bisschen unter die Fittiche nehmen, könnte sich daran die Zähne ausbeißen. Zumal auch die Community gerne etwas toxisch auf Anfänger reagiert.

Doch wer diese Hürde erst einmal überwunden hat und sich langsam im Spiel auskennt, wird mit einer ganz besonderen Shooter-Erfahrung belohnt. Und mal ehrlich: Es kostet euch doch nix, es einfach mal auszuprobieren. CS:GO ist komplett kostenlos spielbar.

Und wenn ihr dem kompetitiven Ansatz nicht viel abgewinnen könnt, kein Problem! Es gibt auch etwas lockerere Spielmodi wie Deathmatch. Und wem das nicht reicht: CS:GO hat eine riesige Modding-Szene, die auf dedizierten Servern, die ihr direkt im Spiel auswählen könnt und die massig unterschiedliche Spielmodi bietet. Hier findet wirklich jeder Topf seinen Deckel. Also Steam starten, CS:GO installieren und auf geht’s!