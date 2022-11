Modern Warfare 2: Verärgerter CoD-Fan verbessert das Spiel einfach selbst

Modern Warfare 2 ist ein gewaltiger Erfolg, hat aber einige Probleme. (Bild: Activision)

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist zwar ein großer Erfolg, aber auch eine ziemliche Baustelle. Das fängt beim Umfang an und hört beim Menü auf. Und hier kommt ein unzufriedener CoD-Fan ins Spiel, der einfach sein eigenes Layout gebaut hat.

Reddit feiert neues das neue Design

Kein Call of Duty kommt ohne Kritik aus. Das ist im Prinzip ein Grundgesetz. Es gibt aber eine Sache bei der sich die Kritiker und Fans einig sind: Das Menü beziehungsweise der Aufbau des Menüs ist furchtbar unübersichtlich.

Diesen Umstand hat ein CoD-Fan zum Anlass genommen, seine ganz eigene Version des Hauptmenüs zu kreieren. Das Ergebnis ist wesentlich aufgeräumter und harmonischer. Macht euch am besten selbst ein Bild:

Auf Reddit erntet das schlichte, aber übersichtliche Design vor allem Lob. Ein User geht sogar soweit und fordert Activision auf dem Ersteller einen Job zu geben.

Interessant ist an dem Design aber vor allem, dass es das Rad gar nicht neu erfindet, sondern an das Menü von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 3 erinnert. Die früheren CoD-Teile hatten ebenfalls folgenden Aufbau (von links nach rechts): Modi, Charakter, Herausforderungen.

Call of Duty: Modern Warfare II (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2022 18:08 Uhr

Modern Warfare 2 ist ein Mega-Erfolg

Das aktuelle Menü von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist dagegen ein (Alb)Traum aus diversen Kacheln. Natürlich findet ihr euch auch hier nach einer kurzen Eingewöhnungszeit zu recht, aber schön ist anders. Zumal viele wichtige Menüs, wie zum Beispiel die Vitrine hinter kleinen Buttons in der oberen Ecke versteckt sind.

Dem Erfolg des Spiels tut das alles aber keinen Abbruch. Immerhin generierte die Fortsetzung übers Startwochenende einen kolossalen Umsatz von 800 Millionen US-Dollar.

Und wenn am 16. November 2022 Call of Duty: Warzon 2.0 erscheint, welches direkt mit Modern Warfare 2 verbunden ist, dann wird die Gelddruckmaschine erst so richtig loslegen.

Insofern braucht ihr auch nicht damit rechnen, dass Activision beziehungsweise Entwickler Infinity Ward am Design des Menüs großartig etwas ändert.